Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 septembre 2023 [EN LIGNE]

LOTO. 12 millions étaient en jeu, ce lundi 4 septembre, au Loto de la FDJ. Découvrez tous les résultats sur Linternaute.

12 millions d'euros étaient à gagner au Loto, ce lundi 4 septembre, après plusieurs tirages sans combinaison gagnante. Et le jackpot n'a pas encore été remporté lors de ce tirage. En France, le Loto de la FDJ est l'un des jeux de loterie les plus populaires. Les origines des jeux de loterie remontent à plusieurs milliers d'années. Leurs premières traces remontent à la Chine ancienne, où des jeux de tirage au sort étaient utilisés pour collecter des fonds destinés à des projets gouvernementaux, tels que la construction de la Grande Muraille. Ces loteries, connues sous le nom de "keno", étaient populaires en Chine il y a plus de deux mille ans. Les loteries ont fait leur apparition en Europe au Moyen Âge, principalement en Italie et en Hollande. En 1530, la ville de Florence, en Italie, organisa l'une des premières loteries publiques enregistrées. Ces loteries étaient souvent utilisées pour financer des projets d'infrastructure, tels que la construction de canaux et de routes. Les colons européens ont introduit les loteries en Amérique du Nord au XVIIe siècle. L'une des loteries les plus célèbres de l'histoire américaine est celle qui a financé la construction de la ville de Jamestown, en Virginie, en 1612. Les fonds récoltés grâce à cette loterie ont contribué à établir l'une des premières colonies permanentes en Amérique du Nord.

Au fil des siècles, les loteries ont continué à se développer et à évoluer. Elles sont devenues un moyen populaire de collecter des fonds pour diverses causes, de la construction d'écoles et d'hôpitaux à la recherche médicale et à l'aide aux victimes de catastrophes naturelles. En parallèle, elles ont également suscité des controverses en raison de problèmes de fraude et de corruption. Aujourd'hui, les loteries sont un phénomène mondial, avec de nombreux pays organisant des tirages de loterie réguliers. Les jackpots massifs des loteries, tels que le Powerball et le Mega Millions aux États-Unis, attirent des millions de participants chaque semaine, créant une excitation généralisée.

Le résultat du prochain tirage sera révélé, comme chaque lundi, mercredi et samedi, vers 20h35. Tous les résultats sont à retrouver sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le prochain tirage, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, mercredi 6 septembre 2023 !