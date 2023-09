Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du samedi 23 septembre 2023 [EN LIGNE]

LOTO. Tous les résultats du tirage du loto de ce samedi 23 septembre sont à retrouver ci-dessous. 4 millions d'euros étaient en jeu. Aucun gagnant n'a été recensé.

Pas de grand gagnant pour le tirage du Loto de ce samedi 23 septembre 2023. La FDJ proposait un jackpot de 4 millions d'euros. Le pactole s'élèvera donc à 5 millions lors du prochain tirage prévu pour lundi 25 septembre. Les numéros gagnants de ce samedi sont les suivants : 6 - 26 - 28 - 37 - 40 et le numéro Chance est le 8.

6 - 26 - 28 - 37 - 40 Chance : 8

Joker+ 3 246 574

Option 2nd tirage : 2 - 12 - 27 - 41 - 46

10 codes gagnants : A 7330 8291 - J 2290 8466 - L 6531 4623 - M 2774 0807 - N 5598 5579 - S 6102 6121 - T 6368 7262 - V 0159 6247 - V 6074 2411 - W 5155 8022

Connaissez-vous l'histoire du Loto de la Française des Jeux ? Le jeu de hasard a été créé en 1976 en France. L'idée du Loto est née dans le cadre de la modernisation des jeux de hasard en France et de la création de la FDJ, établissement public créé en 1976 sous la loi du 21 mai 1836. Le jeu est inspiré des loteries existantes dans d'autres pays, comme la loterie nationale britannique. Le premier tirage du Loto a eu lieu le 19 mai 1976. À l'époque, le jeu consistait à choisir 6 numéros parmi 49. Le tirage était hebdomadaire, puis devint bi-hebdomadaire à partir de 2008, avec des jackpots considérables à la clé.

Au fil des années, le Loto a évolué pour offrir différentes variantes et options de jeu, dont le Loto Foot, le Super Loto, le Joker+, et plus récemment, le Loto en ligne, permettant aux joueurs de participer via internet. Le Loto est devenu une institution en France, attirant des millions de participants chaque semaine. Les recettes générées par le Loto contribuent significativement au financement de divers projets sociaux, culturels, et sportifs à travers le pays.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, les numéros gagnants seront révélés vers 20h35 lors du prochain tirage. Retrouvez tous les résultats sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker. Avant le prochain tirage, assurez-vous que vous avez bien validé votre grille : vous avez jusqu'à 20h15, lundi 25 septembre 2023 !