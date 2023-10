Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 9 octobre 2023, 11 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Avec 11 millions d'euros en jeu ce lundi soir, le tirage du Loto devrait être particulièrement suivi. Les résultats seront délivrés ici même vers 21 heures.

[Mis à jour le 9 octobre 2023 à 19h07] C'est un tirage du Loto qui s'annonce d'ores et déjà riche en émotions. Après avoir coché cinq chiffres et un numéro Chance, validé sa grille moyennant 2,20 euros, prix d'une combinaison, envisagé le pire et le meilleur, fait quelques plans sur la comète en supposant que ce lundi 9 octobre serait votre jour de gloire, l'heure du tirage du Loto venue, n'importe quel participant devrait être particulièrement impatient de découvrir le résultat du jour. D'autant plus que 11 millions d'euros sont en jeu ! La combinaison gagnante devrait être connue sur les coups de 21 heures.

D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance… ou pas. Car de la chance, il va vous en falloir si vous comptez mettre la main sur la combinaison. Si en trouvant, parmi les 10 options possibles, le numéro Chance, sachez que vous avez déjà une chance sur 10 de vous faire rembourser les 2,20 euros de votre mise. Pour ce qui est du jackpot, il vous faudra parvenir à trouver LA combinaison du jour parmi les, très exactement, 19 068 840 combinaisons possibles au tirage du Loto. Vous l'aurez compris, trouver le résultat du Loto n'est pas une mince affaire ! Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien.

Et si ce lundi la Française des jeux (FDJ) propose déjà une cagnotte importante, sachez que cette semaine, vendredi 13 oblige, ce ne sera pas trois, mais bien quatre tirages du Loto qui auront lieu. Et pour son tirage exceptionnel organisé vendredi, la FDJ promet 13 millions d'euros minimum, mais aussi 50 codes gagnants permettant de remporter 20 000 euros chacun à leurs propriétaires. Attention toutefois, pour ce Super Loto du vendredi 13, la grille sera vendu 3 euros. Il est déjà possible de tenter sa chance…