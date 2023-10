Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 21 octobre 2023, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 21 octobre 2023 propose un jackpot de 4 millions d'euros. Découvrez tous les résultats dès publication.

4 millions d'euros sont à empocher à l'occasion du tirage du loto de ce samedi 21 octobre. Découvrez ce soir si vous êtes l'heureux gagnant ou gagnante. Et si la chance n'est pas de votre côté aujourd'hui, voici un petit rappel des règles du jeu pour le prochain tirage. La première étape consiste à choisir des numéros. Pour participer au Loto, les joueurs doivent acheter un ticket comportant une grille de numéros. Chaque grille contient 49 numéros, de 1 à 49. Les joueurs doivent sélectionner 5 numéros de leur choix parmi cette plage de numéros.

En plus des 5 numéros principaux, les joueurs choisissent également un "Numéro Chance" parmi les 10 proposés, numérotés de 1 à 10. Les tirages du Loto ont lieu deux fois par semaine, les lundis et mercredis (et parfois les samedis en cas de tirage spécial). Lors du tirage, un ensemble de numéros est tiré au hasard. Les 5 numéros principaux et le Numéro Chance sont extraits. Si les numéros choisis par le joueur correspondent aux numéros tirés, il remporte un prix. Les gains dépendent du nombre de numéros correctement prédits. Plus vous avez de numéros correspondants, plus le gain est élevé. Le gain maximal est attribué à ceux qui parviennent à deviner les 5 numéros principaux et le Numéro Chance. Il existe également des gains pour ceux qui ne parviennent à deviner que 2, 3 ou 4 numéros.

Si personne ne remporte le jackpot lors d'un tirage, le montant du jackpot est reporté au tirage suivant, ce qui peut entraîner des cagnottes impressionnantes. En plus de la formule standard, le Loto propose différentes options de jeu, telles que le Loto Multiple, qui permet de sélectionner plus de numéros pour augmenter les chances de gagner. Retrouvez les résultats du loto sur Linternaute tous les lundi, mercredi et samedi : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker.