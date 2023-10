Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 25 octobre 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto de la semaine, la FDJ proposait six millions d'euros. Les résultats sont désormais disponibles.

[Mis à jour le 25 octobre 2023 à 21h08] Le tirage du Loto de ce mercredi 25 octobre 2023 ne semble pas avoir fait de grand vainqueur. Néanmoins, certains joueurs ont tout de même dû trouver une partie du résultat gagnant du jour, ou tout du moins voir leur code LOTO, qui permet de remporter 20 000 euros, être tiré au sort. Combinaison gagnante du jour, option second tirage, Joker+ et les 10 codes LOTO, voici tous les résultats du Loto :

Tirage du 25/10/2023 12 - 22 - 30 - 33 - 35 Chance : 10

Joker+ 4 889 234

Option 2nd tirage : 13 - 33 - 35 - 40 - 48

10 codes gagnants : A 3842 3659 - A 6587 2290 - B 2723 2380 - G 4690 1411 - I 1705 2188 - L 3371 3903 - M 0910 4325 - O 0991 5785 - R 9387 2755 - V 0469 1661

Prochain tirage, samedi donc. En attendant, libre à chacun d'imaginer ce qu'il pourrait faire s'il devenait millionnaire. Acheter la voiture électrique (ou pas) de ses rêves, faire le tour du monde en jet-ski, puis en montgolfière, ouvrir un parc d'attractions pour pandas et kangourous (pourquoi pas !), ou encore s'offrir le burger le plus cher du monde à chacun de ses futurs repas. Comptez, à ce sujet, 5 000 euros pour chacun de vos futurs déjeuners et dîners. Le Golden Boy Burger, qui nous vient des Pays-Bas, est composé de bœuf wagyu, de crabe royal, de truffe blanche, de caviar beluga, de jambon bellota, de pickles de tomate et de concombre, ainsi que d'une mayonnaise au safran et d'une sauce barbecue au... scotch.

Si vous parvenez, samedi soir, à trouver le résultat Loto gagnant, sachez que vous pourrez vous offrir très exactement 1 400 burgers. Si l'on part du principe que vous n'en mangerez qu'au déjeuner et au dîner (pas au petit déjeuner), cela fait deux par jour. Vous pourriez ainsi financièrement tenir un tel rythme de dégustation durant quasiment deux ans. À vous de voir cependant s'il est pertinent de ne goûter qu'un seul et même burger pendant aussi longtemps....