Tempête Domingos : l'ouest à nouveau touché ce week-end, quelles sont les prévisions ?

Une nouvelle tempête devrait arriver samedi 4 novembre sur l'ouest de la France. L'"activité" de la dépression Domingos devrait cependant être "bien en deçà" de celle de la tempête Ciaran, selon Météo France.

La façade ouest du pays n'en a pas fini avec les intempéries. Après avoir été fortement touché par la tempête Ciaran, l'ouest de la France se prépare en effet à faire face à la dépression Domingos, qui devrait arriver samedi 4 novembre, selon Météo France. Dans un bulletin publié jeudi soir sur son site, l'institution météorologique évoque une "attention sur la Vendée et la Loire-Atlantique d'une part et les départements côtiers de la Manche d'autre part", ainsi que "des vents pouvant atteindre 100 km/h dans les terres". Météo France indique cependant qu'il y a "encore de l'incertitude" sur cette dépression.

L'observatoire français des tornades et orages violents Keraunos ajoute de son côté sur X que des rafales proches des 130 km/h sont attendues sur les côtes de l'ouest, évoquant également des "vents violents sur les reliefs et en Corse". Keraunos fait aussi état de "pluies soutenues et abondantes" prévues samedi dans l'ouest, "et notamment sur les reliefs exposés à l'ouest". Dans un bulletin de vigilance publié ce vendredi matin, Météo France précise que la dépression Domingos "va apporter un nouveau coup de vent sur le nord du pays".

Pour le moment, seul le département du Pas-de-Calais sera en vigilance orange samedi, et ce, pour le risque de crues. Mais Météo France prévient qu'"une évolution vers une vigilance orange 'vent' est très probable sur certains départements de la façade atlantique", autour de la Vendée et de la région Poitou-Charentes en particulier. Samedi soir et durant la nuit suivante, un passage en vigilance orange "vagues-submersion" "n'est pas exclu sur les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse-du-Sud, en raison des fortes vagues de secteur Sud-Ouest attendues", précise par ailleurs le service météorologique. "Cet épisode pourrait être plus fort que celui s'achevant ce vendredi", alerte Météo France.

Un "impact fort" attendu, selon Agnès Pannier-Runacher

Météo France évoquait dans son point de situation jeudi soir une "activité" de la dépression Domingos "bien en deçà" de la tempête Ciaran. "Rien à voir avec Ciaran au niveau des vents", assure de son côté l'observatoire Keraunos. Mais selon la ministre de la Transition énergétique, ce nouvel épisode climatique est "de nature à avoir aussi un impact fort", du fait des dégâts provoqués par Ciaran, rapporte BFMTV.

"Une partie des arbres auront été affaiblis, à moitié déracinés, une partie des toitures ont été fragilisées, et donc on peut s'attendre à avoir une deuxième phase avec un impact sur les réseaux et sur les bâtiments", a déclaré Agnès Pannier-Runacher jeudi, lors d'une conférence de presse avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français. La ministre a assuré que les services de l'Etat font en sorte "de prendre maintenant toutes les mesures de sécurisation des bâtiments, bâchage, sécurisation des routes, tronçonnage, pour permettre aux routes d'être totalement accessibles" avant l'arrivée prévue de ce "deuxième épisode de tempête".