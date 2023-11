Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 11 novembre 2023, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. 13 millions d'euros sont à empocher lors du tirage du Loto de ce samedi 11 novembre ! Découvrez tous les résultats dès publication.

La FDJ propose un jackpot de 13 millions d'euros à l'occasion du tirage du loto de ce samedi 11 novembre. Depuis sa création en 1976, la Française des Jeux (FDJ) a été au cœur de l'industrie des jeux de hasard en France, offrant aux citoyens la possibilité de tenter leur chance pour décrocher le jackpot et réaliser leurs rêves. L'un des jeux phares de la FDJ, le Loto, a une histoire riche qui reflète l'évolution des jeux de loterie dans le pays. La première étape dans l'histoire du Loto français a été franchie en 1976, lorsque la FDJ a été créée en tant qu'entreprise publique. Cette initiative visait à réguler les jeux de hasard et à lutter contre les opérations illégales tout en générant des fonds pour des causes sociales. Le 19 mai 1976, le premier tirage du Loto a eu lieu.

Face à une demande croissante, le Loto a évolué au fil des ans. En 1985, le jeu a connu une première expansion majeure avec l'introduction d'un deuxième tirage hebdomadaire le samedi. Cette décision s'est avérée être un succès retentissant, incitant la FDJ à passer à trois tirages par semaine en 1991, ajoutant un tirage supplémentaire le mercredi. Le Loto était désormais une partie régulière de la semaine pour de nombreux Français, alimentant l'excitation et l'anticipation. En 2008, la FDJ a décidé de revoir la formule du Loto pour offrir des gains plus importants. Cette révision a introduit un deuxième tirage, augmentant les opportunités de gagner et générant encore plus d'enthousiasme parmi les participants. Le Loto est devenu non seulement un jeu de hasard, mais aussi un rendez-vous incontournable pour ceux qui rêvaient de voir leur vie changer du jour au lendemain.

En 2017, le Loto a connu une nouvelle transformation majeure avec l'introduction d'une formule garantissant un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Cette décision visait à maintenir l'attrait du jeu et à offrir des gains significatifs même lorsque le jackpot n'était pas remporté pendant plusieurs tirages.

Comme chaque lundi, mercredi et samedi, les numéros gagnants sont révélés vers 20h35. Retrouvez tous les résultats sur Linternaute : premier tirage, second tirage, les dix codes gagnants à 20 000 euros et le joker.