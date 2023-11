Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 novembre 2023, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi fera-t-il de vous un heureux millionnaire ? Réponse à l'heure des résultats.

Deux millions d'euros sont à remporter ce lundi 27 novembre 2023. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille est vendue 2,20 euros ce qui signifie qu'en cas de victoire ce lundi, vous pourriez multiplier votre mise par... 909 090. Mais encore faut-il arriver à trouver le résultat du Loto. Et pour cela, mieux vaut commencer par tenter sa chance. À moins que vous ne pensiez que votre karma ne soit pas en grande forme en ce moment. Sachez, dans ce cas, qu'il est possible de jouer pour les tirages suivants.

Le saviez-vous ? Cette semaine, la Française des jeux et ses homologues européens proposent une cagnotte de 200 millions d'euros à l'occasion du tirage de l'Euromillions du vendredi 1er décembre 2023. Un gros lot qui devrait susciter les convoitises, mais qu'il ne sera pas facile de remporter. Car à l'Euromillions, il existe nettement plus de combinaisons susceptibles d'être tirées au sort qu'au Loto. Comptez en effet une chance sur 139 838 160 de trouver les résultats, contre une sur 19 068 840 lors d'un tirage Loto. Bonne nouvelle qui plus est, la grille sera vendue au prix d'un tirage classique, soit 2,50 euros.