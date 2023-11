Résultat Loto ( FDJ) : le tirage du mercredi 29 novembre 2023, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Pour ce tirage du Loto, trouverez-vous les résultats ? Deux millions d'euros sont en jeu ce mercredi 29 novembre 2023.

Nouveau tirage du Loto ce mercredi 29 novembre 2023. La Française des jeux (FDJ) propose la cagnotte minimale qui peut être mise en jeu, soit deux millions d'euros. Il faut dire que le précédent tirage du Loto a fait un grand vainqueur. Conséquence, le jackpot a été remis à zéro, ou plutôt à deux millions donc. Comme lors de chaque tirage, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille coûte 2,20 euros. Avis aux amateurs, le résultat du Loto sera donné vers 21 heures ici même.

Le saviez-vous ? Vendredi 1er décembre, outre le début de votre calendrier de l'avent, cette date sera également marquée par un tirage Euromillions de 200 millions d'euros. Une somme incroyable que vous pouvez d'ores et déjà tenter de remporter en participant au tirage dans un point de vente agréé par la FDJ ou directement sur le site fdj.fr. Il vous en coûtera 2,50 euros si vous ne pariez que sur une combinaison classique, à savoir composée de cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile, à choisir parmi les 12 options. Comme pour n'importe quel tirage Euromillions, il sera possible de valider sa ou ses grille(s) jusqu'à 20h15 le jour J.