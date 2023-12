Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 décembre 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Avez-vous trouvé les résultats du jour ? Voici sans plus attendre les numéros qui sont sortis à l'occasion du tirage Loto de ce lundi 4 décembre.

[Mis à jour le 4 décembre 2023 à 21h11] La semaine commençait en douceur ce lundi du côté de la Française des jeux. Pour son premier tirage Loto, quatre millions d'euros étaient sur la table. L'heure du tirage étant passée, on connaît désormais le résultat du Loto et, mauvaise nouvelle, il semble qu'il n'y ait pas de grand gagnant ce soir. En revanche, pour ceux qui avaient raté le rendez-vous, ce sont désormais cinq millions d'euros qui sont en jeu. Prochain tirage du Loto ce mercredi. En attendant, voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du 04/12/2023 8 - 10 - 38 - 41 - 44 Chance : 2

Joker+ 6 831 653

Option 2nd tirage : 8 - 29 - 37 - 46 - 48

10 codes gagnants : E 7831 5703 - F 0470 6693 - L 5613 2927 - L 8575 0697 - M 1492 4472 - P 8177 7497 - Q 1159 3826 - U 1333 5405 - U 8144 7578 - W 5496 1714

Mais avant le rendez-vous de mercredi, les choses vont se pimenter mardi. Pour le troisième tirage de la semaine d'une de ses loteries, la Française des jeux proposera cette fois-ci une cagnotte que vous n'êtes pas prêt d'oublier. 217 millions d'euros seront en effet remis à tout joueur qui parviendra à trouver le résultat gagnant à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Depuis vendredi 1er décembre, la FDJ et ses homologues européens ont décidé de proposer un méga jackpot à quelques semaines de Noël et du Nouvel An. Il est dès à présent possible de tenter sa chance en point de vente agréé par la FDJ ou sur le site internet de la Française des jeux. Avis aux amateurs !