Météo : six départements placés en vigilance orange pour pluie-inondation et risque de crues

Deux nouveaux départements s'ajoutent aux quatre déjà placés en vigilance orange pour pluie-inondation et risque de crues, selon le dernier bulletin de Météo France.

L'accalmie a été de courte durée. La Dordogne, la Corrèze, la Savoie, la Haute-Savoie et les Deux-Sèvres on été placés en vigilance orange pour crues, dimanche 10 décembre. "Un épisode pluvieux très actif" devrait parcourir le pays, selon le dernier bulletin de Météo France. L'Isère, la Savoie, et la Haute-Savoie seront quant à elles en vigilance orange pour pluies-inondations à partir de 22 heures.

Ces départements ont également été placés en vigilance orange pour la journée de lundi. Un événement qui pourrait avoir des conséquences avec une "réaction des cours d'eau et localement des coulées de boues, voire des glissements de terrain". Concernant les Deux-Sèvres, où Météo France envisage des risques de crues, "des débordements seront localement dommageables." Les précipitations devraient durer jusqu'à mardi.