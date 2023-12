Traite d'êtres humains : un avion cloué au sol pour suspicion de traite d'êtres humains

Depuis 24 heures, un avion est cloué au sol dans l'aéroport confiné de Châlons-Vatry dans la Marne. Cet avion en provenance des Émirats Arabes Unis est soupçonné d'avoir transporté des victimes de traite d'êtres humains.

Situé entre Troyes et Reims, l'aéroport de Châlons-Vatry est confiné depuis jeudi 21 décembre. Les autorités suspectent que des victimes de traite d'êtres humais soient à bord d'un avion en provenance des Émirats Arabes Unis, a appris BFMTV confirmant une information de L'Union. L'avion, appartenant à une compagnie roumaine, serait encore cloué au sol vendredi 22 décembre. Les autorités auraient été informées par une source anonyme, indiquant que certains passagers du vol pouvaient être victimes d'un trafic d'êtres humains. Deux passagers auraient d'ores et déjà été placés en garde à vue, d'après les informations de BFMTV, pour "vérifier et corroborer le soupçon de traite des êtres humaines en bande organisée".

303 passagers de nationalité indienne

La préfecture de la Marne a indiqué que l'avion avait décollé de Dubaï et devait faire une escale technique à Châlons-Vatry avant d'atteindre sa destination finale au Nicaragua. Mais l'avion est resté bloqué sur le tarmac avec à son bord 303 passagers de nationalité indienne. La préfecture a émis un arrêté, dans la foulée, pour confiner l'aéroport au vu de "l'arrivée importante de ressortissants étrangers". Le parquet a également sollicité la Brigade de Gendarmerie des transports aériens (BGTA) et une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris. La Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée (JUNALCO) a aussi été saisie. Avant le rembarquement des passagers, la police aux frontières, la gendarmerie des transports aériens et les Brigade de recherche de Vitry-le-François effectuent des auditions et vérifient l'identité de l'ensemble des passagers.