Soupçons de contamination à la listeria : un saumon fumé fait l'objet d'un rappel national

Des tranches de saumon fumé de Norvège de la marque Le Fumoir sont concernées par un rappel national, annonce le site du gouvernement Rappel Conso.

Le saumon fumé en tranches de la marque Le Fumoir est soupçonné de contamination à la listeria. Il fait l'objet d'un rappel national, annonce le site du gouvernement Rappel Conso. Il faut donc redoubler de vigilance concernant ce produit souvent consommé pendant les fêtes de fin d'année, particulièrement lors du dîner de Noël, ce dimanche 24 décembre 2023. Il s'agit plus particulièrement du numéro de lot 11173011, mis en vente depuis le 5 décembre sur tout l'Hexagone, au format de 1 kilogramme. Le site Rappel Conso précise qu'il s'agit d'une présence de la listeria monocytogenese, qui donne lieu à la listériose. Si vous êtes en possession de ce produit, il ne faut surtout pas le consommer, mais le détruire ou bien le rapporter dans le commerce où vous l'avez acheter.

L'incubation peut aller jusqu'à huit semaines

Si vous avez en revanche déjà consommé ce saumon fumé, il faut redoubler de vigilance concernant plusieurs symptômes. "Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir", détaille Rappel Conso. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines. En cas de doutes ou pour avoir plus d'informations, vous pouvez appeler ce numéro de téléphone : 01 60 64 95 64.