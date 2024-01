Vigilance pluie-inondation et crues : les prévisions météo dans les départements concernés

Météo-France a placé 10 départements en alerte orange ce mardi 2 janvier pour pluie-inondation et/ou crues. Tous se situent dans le quart nord-ouest du pays.

L'accalmie n'aura été que de courte durée dans le nord du pays. Depuis le 1er janvier, le Pas-de-Calais est à nouveau placé en vigilance orange pour crues. Ce mardi, Météo-France l'a également mis en alerte pluie-inondation alors que des précipitations abondantes s'abattent sur la moitié nord du pays. Dans son bulletin, le service de météorologie fait état de 10 départements en alerte orange pour pluie-inondation et/ou crues. Météo-France précise ainsi que des crues importantes sont actuellement "en cours sur le département du Nord, sur le Pas-de-Calais, et à venir sur le Finistère". Les trois départements ont été placés en vigilance orange pour crues.

La Manche, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée et le Pas-de-Calais sont également en alerte orange pour pluie-inondation. Pour ce mardi, la vigilance s'étend entre 9h et 15h et devrait se transformer pour la suite de la journée en vigilance jaune pour pluie-inondation. "Sur l'épisode, des cumuls entre 40 et 60 mm sont attendus en l'espace de 24h (plutôt entre 40 et 50 mm sur la Mayenne et la Sarthe). Il est possible de dépasser localement les 70 à 80 mm, notamment vers les hauteurs du Finistère", précise Météo-France, qui rappelle que "ces précipitations interviennent par ailleurs sur des sols déjà saturés".

Carte des prévisions météorologiques de ce mardi 2 janvier 2024 © Capture d'écran site Météo-France

Le Pas-de-Calais, le Nord et le Finistère toujours en alerte mercredi

Si la fin de l'alerte orange est a priori prévue pour les deux tiers des départements, cet après-midi, pour la journée de mercredi, trois seront toujours en vigilance. Ainsi, le Finistère et le Nord seront encore en alerte orange pour crues demain, tout comme le Pas-de-Calais, qui fera, lui, encore l'objet d'une vigilance orange pour pluie-inondation, entre 6h et 21h. Météo-France évoque en effet un "épisode de forts cumuls de pluie dans un contexte hydrologique sensible" et affirme qu'"un nouveau renforcement des précipitations est attendu mercredi". Dans le détail, l'établissement de météorologie évoque des averses qui se feront "progressivement plus fortes et plus fréquentes" au cours de la journée de mercredi, "avec parfois des orages". Des cumuls "de l'ordre de 30 à 40 mm en 24h" sont attendus.