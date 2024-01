Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 3 janvier 2024, 15 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Le tirage de ce mercredi 3 janvier 2024 promet une belle somme à celui ou celle qui parviendra à trouver les résultats du Loto.

Non, vous ne rêvez pas ! La Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose bien un jackpot de 15 millions d'euros ce mercredi 3 janvier 2024. Il est possible de jouer sans plus attendre et jusqu'à 20h15 maximum. Alors, si jamais vous sentez que la chance va vous sourire, ne perdez pas de temps ! Comme chaque lundi, mercredi et samedi, il est possible de tenter sa chance dans un point de vente agréé par la FDJ ou directement sur le site fdj.fr. Tout le monde a le droit de participer, à condition néanmoins d'être majeur ! Le résultat du Loto ainsi que les 10 codes permettant de remporter 20 000 euros seront indiqués ici même vers 21 heures.

Dans le cas où personne ne parviendrait à trouver les résultats du Loto, le gros lot sera remis en jeu samedi, avec un million d'euros supplémentaires, comme le veulent les règles de ce jeu de hasard. En revanche, si un petit chanceux parvient à mettre la main sur la combinaison gagnante ce soir, seuls deux millions d'euros, soit la cagnotte minimale, seront mis en jeu. Comment se fait-il qu'il y ait un aussi beau jackpot en jeu ce soir ? Il s'agit des 13 millions d'euros initialement proposés à l'occasion d'un tirage exceptionnel du Loto organisé dimanche lors du passage à la nouvelle année. Personne n'ayant trouvé les résultats, il est depuis remis en jeu. Ainsi, lundi, 14 millions d'euros étaient proposés aux participants. Ce mercredi, ce sont donc 15 millions d'euros et cela pourrait augmenter jusqu'à l'infini si personne ne trouve jamais les résultats gagnants... Espérons toutefois que la roue tourne et que la chance sourit enfin aux joueurs du Loto.