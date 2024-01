Inondation dans le Pas-de-Calais : la décrue amorcée mais très lente, l'eau va-t-elle encore monter ?

Le Pas-de-Calais connait des crues très importantes, en ce début d'année. Si les niveaux se sont stabilisés, une franche décrue ne pourra intervenir que dans le courant de la semaine prochaine.

Le pic a-t-il été atteint dans le Pas-de-Calais ? Selon Vigicrues, l'organisme chargé de veiller sur les cours d'eau français, une décrue s'est amorcée sur de nombreux fleuves et rivières du secteur, ce jeudi 4 janvier. Et notamment sur l'Aa, le fleuve côtier placé en vigilance rouge mais aussi sur la Lys-Amont, la Hem, la Liane et l'Helpe mineure, en vigilance orange. Mais le retour à la normale n'est pas pour cette semaine. Les cours d'eau du département restent à des niveaux anormaux. Si l'évolution tend vers une baisse globale, cette dynamique va se heurter aux nouvelles précipitations qui vont s'abattre sur le département ces prochaines heures.

"Les pluies attendues jeudi et vendredi matin devraient maintenir les niveaux élevés et pourraient engendrer une nouvelle hausse " sur l'Aa, assure Vigicrues, dans son bulletin daté du jeudi 4 janvier. "De la même manière, sur la Hem, l'Helpe et l'amont de la Lys, les pluies de jeudi à vendredi devraient ralentir les décrues en cours, ou engendrer une nouvelle hausse sans atteindre les niveaux des jours précédents", ajoute l'organisme. D'après Météo France, des pluies vont bien tomber sur le secteur jusqu'en milieu de journée, vendredi 5 janvier.

Un changement de météo la semaine prochaine

Pour tenter d'accélérer le processus de décrue, quatre méga-pompes de la sécurité civile, dont deux de grande capacité, sont arrivées dans la nuit de mercredi à jeudi et sont désormais opérationnelles. Deux de ces pompes doivent permettre de pomper chacune de 5 400 m3 d'eau par heure, indique France 3 Hauts-de-France. Pour le moment, les moyens mis à disposition dans le Pas-de-Calais et le Nord permettent d'évacuer 65 360 m³ d'eau par heure.

Des averses vont continuer de toucher le Pas-de-Calais et le Nord pendant le week-end des 6 et 7 janvier, mais elles devraient être d'une intensité moindre que celles tombées jusque-là. Et les perspectives pour la semaine prochaine sont bonnes. Les secteurs sinistrés vont bénéficier d'un changement de météo à partir du 8 janvier. Selon Météo France, la semaine du 8 au 14 janvier devrait effectivement voir "un renforcement des conditions anticycloniques" sur la France, ce qui devrait rendre les passages pluvieux "peu nombreux".