Météo : la neige et le verglas pourraient revenir la semaine prochaine !

Le week-end s'annonce ensoleillé mais la neige et le verglas pourraient bien être de retour dès le début de la semaine prochaine.

Les conditions météorologiques seront anticycloniques, ce week-end des 13 et 14 janvier. Un grand soleil et une légère accalmie des températures sont attendus, bien qu'elles restent inférieures aux normales de saison. La vigilance orange pour neige et verglas qui touchait cinq départements d'Occitanie (l'Aude, la Lozère, l'Hérault, l'Aveyron et le Tarn) a été levée. Le Pas-de-Calais est toutefois toujours maintenu en vigilance orange pour crues. Dès ce week-end, les plaines du Sud-Ouest, le Limousin, l'Alsace et du Val de Saône aux vallées d'Auvergne Rhône-Alpes, le ciel sera gris et le brouillard pourrait venir déposer du givre au sol.

Un retour de la neige ?

Les températures seront négatives dans de nombreux départements ce week-end, notamment dans la moitié nord. Le matin, il faudra se méfier des gelées qui sont encore fortes sur un grand quart du sud-est jusqu'aux régions méditerranéennes. De la neige et du verglas sont attendus dès le début de la semaine prochaine. Ils pourraient faire leur retour à la suite d'un conflit de deux masses d'air, "entre l'air doux sur l'Atlantique, et le froid qui résistera au nord-est", d'après le service de prévision météorologique. Météo France annonce une possible hausse des températures pour mercredi 17 janvier, accompagnée par des précipitations.