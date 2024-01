Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 15 janvier 2024, 20 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO. Incroyable tirage Loto en vue ce lundi soir ! Quinze millions d'euros sont en jeu. Mais trouverez-vous les résultats du jour ?

Non, vous ne fantasmez pas. La Française des jeux (FDJ) promet bel et bien un jackpot de 20 millions d'euros à celui ou celle qui parviendra à trouver le résultat Loto du jour. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille de base, composée de cinq chiffres et un numéro Chance, est vendue 2,20 euros. Il est toutefois envisageable, si vous estimez que cela peut être judicieux, de parier davantage de chiffres sur une même grille ou de valider plusieurs grilles pour le même tirage Loto. Après tout, c'est mathématique : en pariant plus de combinaisons, vous augmentez forcément vos chances. Gardons toutefois en tête qu'il existe plus de 19 millions de combinaisons au Loto et que même en pariant huit combinaisons différentes, le hasard ne vous promet rien. Seule promesse, à cette heure : les résultats Loto seront délivrés ici-même vers 21 heures.

Depuis le tirage du 31 décembre dernier, personne ne parvient à trouver les résultats du Loto. Ce jour-là, la Française des jeux avait exceptionnellement donné rendez-vous à ses joueurs un dimanche - le tirage du Loto a habituellement lieu les lundis, mercredis et samedis. Pour le passage à la nouvelle année, 13 millions d'euros étaient en jeu. Mais alors que personne ne parvient, tirage après tirage, à mettre la main sur les résultats, la cagnotte grossit d'un million d'euros à chaque nouvelle remise en jeu, ce qui explique le montant astronomique proposé ce lundi soir. Pour autant, il ne s'agit pas non plus du jackpot le plus important déjà remporté à un tirage du Loto. En septembre 2021, un gros lot de 26 millions d'euros avait en effet été empoché. Sur le podium, on trouve également un jackpot de 24 millions d'euros remporté dans le Val-d'Oise en juin 2011, ainsi qu'une cagnotte de 22 millions d'euros remportée par un couple de Girondins en juillet 2013.