Neige et verglas : la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et le nord face à un épisode glacial

Le froid présent en France depuis plus d'une semaine continue de se répandre dans le nord du pays avec de la neige et du verglas.

Ce mardi 16 janvier au matin, Météo France a placé plusieurs départements du nord de la France en vigilance orange pour neige/ verglas. Il s'agit de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de l'Eure-et-Loire, des départements de l'Île-de-France, du Loiret, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône. La Chaîne météo explique ce nouvel épisode de froid avec l'arrivée de la "dépression nommée Irène qui remonte du golfe de Gascogne puis traverse le nord du pays entre mardi et jeudi". La France se trouve "au milieu d'un conflit de masse d'air en ce milieu de semaine" qui entraîne "un important épisode de pluies verglaçantes".

La neige revient en France cette semaine et celle-ci est attendue dès ce mardi soir "du Cotentin à l'intérieur de la Normandie" comme l'indique La Chaîne météo. Elle précise qu'entre 2 et 5 cm de neige sont attendus. Les chutes de neige devraient se généraliser "sur un axe étroit entre la Basse-Normandie, les Ardennes au nord de la Lorraine, en passant par le Nord-Pas-de-Calais" dans la nuit de mardi à mercredi. La neige devrait s'attarder dans le Nord-Pas-de-Calais dans la matinée de ce mercredi 17 janvier.

La Chaîne météo prévoit pour mercredi après-midi de la neige "au nord d'une ligne approximative allant d'Abbeville à Cambrai" dans les Hauts-de-France. Le site annonce aussi "une neige qui continuera de progresser vers le sud et s'intensifiera entre la Haute-Normandie, la Picardie et les Ardennes." Elle ajoute également que la neige "gagnera du terrain vers la Basse-Normandie, l'Ile-de-France et le nord de la Champagne où les sols commenceront à blanchir en fin de soirée."

La Chaîne météo annonce un schéma similaire pour la journée de jeudi 18 avec néanmoins des chutes de neige plus modérées. Si en moyenne, 2 à 3 cm de neige sont attendus dans les départements concernés, La Chaîne météo précise qu'il devrait tomber ce mercredi "1 à 5 cm sur l'extrême nord, les côtes Normandes et le nord de l'Île-de-France, 5-10 cm dans l'intérieur de la Basse-Normandie, jusqu'aux collines de l'Artois et 10-15 cm, localement 20 cm de l'intérieur de la Haute-Normandie aux Ardennes". Durant cet épisode, les températures devraient se maintenir entre -9°C et 6°C sur la moitié nord. Ces températures basses et les quelques précipitations pluvieuses qui pourraient avoir lieu dans la semaine peuvent conduire à la présence de verglas. Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant sur les routes, notamment les axes secondaires.

Les départements adjacents à la diagonale tracée par Météo France sont aussi concernés par cet épisode de froid. La Bretagne en particulier est au cœur d'un risque de pluies abondantes jusqu'à jeudi. L'agence météorologique précise que pour l'instant le risque concerne surtout le Finistère et le Morbihan mais la vigilance est de mise pour les autres départements bretons. La Chaîne météo annonce en effet un épisode important de pluie sur le Morbihan dès ce mercredi et qui s'étendra au reste de la région au cours de la semaine. Pour ce mercredi, le site prévoit " 20 à 30 mm d'eau en Bretagne, jusqu'à 90 mm en 24h sur le Morbihan". Météo France indique également que "des pluies verglaçantes" pourraient avoir lieu.