Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 22 janvier 2024, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le premier tirage Loto de la semaine, la FDJ promet quatre millions d'euros à qui trouvera les résultats Loto.

Les aficionados du Loto participent ce lundi 22 janvier 2024 à un tirage qui propose une cagnotte de quatre millions d'euros. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, jours des tirages du Loto, il est possible de tenter sa chance avant 20h15. La grille est vendue 2,20 euros ce qui signifie qu'en cas de victoire, votre mise sera multipliée par 1 818 181. Un investissement rentable... mais encore faut-il trouver le résultat du Loto. Et cela ne sera pas chose facile ce lundi soir. Comme chaque jour de tirage, vos chances de parier sur les bons résultats Loto sont de l'ordre d'une sur plus de 19 millions, si vous ne jouez qu'une combinaison. En jouant davantage de chiffres et de numéros Chance, vous multiplierez forcément vos chances, mais à quel prix ? Car jouer davantage de combinaisons représente un coût. Au-delà de ça, n'est-il pas plus savoureux de se dire en cas de victoire qu'on a vraiment eu de la chance ? Quoi qu'il en soit, les résultats seront délivrés ici même vers 21 heures.

Comment retirer ses gains en cas de victoire au Loto ? Sur son site, la FDJ donne le détail. Si vous avez participé au tirage en passant par un point de vente, en fonction de votre gain, la procédure diffère. Ainsi, si vous avez gagné moins de 300 euros, vous pouvez réclamer votre gain directement chez un détaillant FDJ. Entre 301 et 30 000 euros, vous pouvez soit vous rendre chez un détaillant FDJ, soit prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ. Entre 30 001 et 499 999 euros, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ. Enfin, si vos gains s'élèvent à plus de 500 000 euros, vous devez appeler "sans attendre le 0969 36 60 60 pour être mis en relation avec le service 'Grands Gagnants'", précise le site de la FDJ. Espérons pour vous que vous soyez contraint à cette dernière option !