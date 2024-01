Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 22 janvier 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le premier tirage Loto de la semaine a-t-il été gagnant ? Voici les résultats de ce 22 janvier 2024.

Les aficionados du Loto participaient ce lundi 22 janvier 2024 à un tirage qui proposait une cagnotte de quatre millions d'euros. La Française des jeux (FDJ) a rendu son verdict : il n'y a pas eu de grand gagnant ce soir. Résultat : ce sont désormais cinq millions d'euros qui sont en jeu. Le prochain tirage du Loto aura lieu mercredi. Comme chaque lundi, mercredi et samedi, jours des tirages du Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. À noter que la grille étant vendue 2,20 euros, en cas de victoire, votre mise pourra donc être multipliée par 2 272 727. Un investissement rentable... mais encore faudra-t-il trouver le bon résultat du Loto. Et cela ne sera pas chose facile. Comme lors de chaque tirage, vos chances de parier sur les bons résultats Loto seront de l'ordre d'une sur plus de 19 millions, si vous ne jouez qu'une combinaison. En attendant, n'oubliez pas de consulter les résultats Loto du jour. Si personne n'a trouvé toute la combinaison, certains participants ont tout de même empoché quelques dizaines, voire centaines ou milliers d'euros de gain en en trouvant une bonne partie :

Tirage du 22/01/2024 5 - 20 - 29 - 32 - 37 Chance : 9

Joker+ 7 037 771

Option 2nd tirage : 2 - 9 - 10 - 21 - 31

10 codes gagnants : C 5142 5981 - D 5747 3818 - E 0464 5049 - E 7104 7643 - G 4034 9033 - R 3198 7385 - S 6038 1194 - U 5770 3420 - U 6390 1988 - V 0046 0454

Comment retirer ses gains en cas de victoire au Loto ? Sur son site, la FDJ donne le détail. Si vous avez participé au tirage en passant par un point de vente, en fonction de votre gain, la procédure diffère. Ainsi, si vous avez gagné moins de 300 euros, vous pouvez réclamer votre gain directement chez un détaillant FDJ. Entre 301 et 30 000 euros, vous pouvez soit vous rendre chez un détaillant FDJ, soit prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ. Entre 30 001 et 499 999 euros, il vous faudra prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ. Enfin, si vos gains s'élèvent à plus de 500 000 euros, vous devez appeler "sans attendre le 0969 36 60 60 pour être mis en relation avec le service 'Grands Gagnants'", précise le site de la FDJ. Espérons pour vous que vous soyez contraint à cette dernière option !