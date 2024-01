CARTE. Manifestations des agriculteurs : où ont lieu les blocages en France ?

Le mouvement des agriculteurs gagne toute la France et les blocages s'organisent sur de nombreux axes routiers en attendant des "annonces concrètes" du gouvernement. Découvrez où se situent les principaux points de blocage.

La colère gronde et le mouvement s'amplifie. Après de premières mobilisations aux abords de Toulouse, les blocages des agriculteurs s'organisent partout en France. Et alors que le mouvement continue de se propager, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a assuré sur le plateau de France 2, le mercredi 24 janvier, que "d'ici vendredi, 85 départements vont mener des actions. [...] Tous les départements du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tout le monde va sortir à un moment".

Blocage des routes, des ronds-points, opération péage gratuit... Les manifestations des agriculteurs sont diverses, mais consistent pour la plupart à barrer les grands axes routiers et ces mobilisations ont gagné plusieurs régions. L'Occitanie, point de départ du mouvement, reste la région la plus touchée avec plusieurs barrages en différents points des autoroutes A61, A62, A63 et A64, sans compter les blocages sur les routes nationales, la rocade d'Albi ou encore dans le centre-ville d'Agen. La mobilisation s'organise plus haut en Gironde pour bloquer les accès aux autoroutes A10 et A89, plus à l'est vers Lyon avec des barrages sur l'A6 et l'A47 ou encore entre l'Isère et la Drôme avec l'important barrage installé sur l'A7.

Même les agriculteurs de la moitié nord du pays se joignent au mouvement : plusieurs blocages sont organisés de la Bretagne jusqu'en Alsace, en passant par les Hauts-de-France. Certaines fédérations départementales des syndicats agricoles envisagent même d'avancer sur l'Île-de-France et Paris, notamment la FDSEA de l'Oise qui mène une opération à Beauvais. "On arrivera aux portes du péage, et la prochaine étape, ça sera Paris. Si on n'a pas de réponses concrètes, on sera à Paris dans quelques jours" a d'ailleurs indiqué sur BFMTV Régis Desrumaux, agriculteur et membre de la FDSEA de l'Oise.