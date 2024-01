CARTE. Manifestations des agriculteurs : où sont les blocages près de Paris et en France ?

Les agriculteurs continuent de bloquer les routes partout en France et organisent le "siège" de Paris, ce lundi 29 janvier, avec huit blocages autour de la capitale. Découvrez où se situent les principaux barrages sur notre carte.

Les agriculteurs en colère occupent toujours les routes. Et la force du mouvement monte d'un cran ce lundi 29 janvier avec l'organisation du "siège" de Paris. Pas moins de huit barrages sont organisés sur les grands axes qui mènent vers la capitale à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs : l'A1, l'A4, l'A5, l'A6, l'A10, l'A13, l'A15 et l'A16. Outre ces blocages, des opérations menées par des groupes indépendants sont aussi annoncées. La Coordination rurale, syndicat aux positions différentes de la FNSEA, appelle de son côté au blocage du marché de Rungis. Un convoi d'agriculteurs est d'ailleurs organisé entre Agen et Rungis, ce lundi 29 janvier, pour participer au siège de la capitale.

Le mouvement des agriculteurs se poursuit partout en France, pas uniquement aux abords de Paris, et d'autres grandes villes sont dans le viseur comme Lyon. Des blocages sont visibles dans la plupart des régions : Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Bretagne ou encore Normandie.

► Retrouvez la carte des principales mobilisations des agriculteurs en France

Les agriculteurs se regroupent sur des points de blocage tout autour de Paris, mais n'ont pas encore prévu d'entrer dans la capitale lors de lors "siège". "Nous nous tiendrons aux points de blocage, nous n'avons pas l'intention de rentrer dans Paris" a assuré Clément Torpier, président des Jeunes Agriculteurs (JA) d'Ile-de-France, sur franceinfo ce lundi matin. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a ajouté sur RTL que les blocages ont lieu "à 30 kilomètres" de Paris.

"Notre objectif n'est pas d'ennuyer ou de pourrir la vie des Français, mais de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que, rapidement, on trouve des solutions de sortie de crise. Ce qui a été dit vendredi ne nous satisfait pas", a également indiqué le patron de la FNSEA. Pour lui comme pour les autres syndicats, la fin du mouvement dépend du gouvernement et des nouvelles annonces qu'il pourrait faire. Invité de France 2, ce lundi matin, le ministre de l'Agriculture a promis de nouvelles mesures "dans 48 heures".