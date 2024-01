Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 janvier 2024, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Les cinq millions d'euros mis en jeu ce mercredi soir trouveront-ils preneur ? Réponse à l'heure des résultats du tirage Loto.

Le tirage du Loto de ce mercredi soir propose un jackpot qui commence à être intéressant. Avec une cagnotte minimale qui est fixée à deux millions d'euros à ce jeu de hasard, quand la Française des jeux (FDJ) met sur la table cinq millions d'euros, soit le gros lot moyen remporté lors d'un tirage du Loto, l'enjeu commence à motiver les troupes. Pour ceux qui seraient intéressés, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,20 euros. Avec ce montant là, il vous sera possible de parier sur une combinaison classique de cinq chiffres et un numéros Chance, soit le minimum de chiffres à cocher pour pouvoir participer à un tirage.

Si les cinq millions d'euros en jeu au Loto ce mercredi 24 janvier 2024 ont de quoi séduire, les joueurs ont, pour la plupart, le regard déjà tourné vers le méga-jackpot de l'Euromillions qui sera en jeu lors du prochain tirage prévu vendredi 26 janvier, soit dans deux jours. Et bonne nouvelle pour ceux qui se posaient la question, malgré la somme colossale de 130 millions d'euros proposée vendredi soir, la grille de base sera vendue à son prix habituel, soit 2,50. Comme pour le Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 vendredi. Si vous avez peur d'oublier de jouer le jour J, sachez qu'il est dès à présent possible de tenter sa chance sur le site fdj.fr ainsi que sur l'application FDJ. Si le point de vente agréé par la FDJ près de chez vous est encore ouvert, il vous est également possible d'y tenter de remporter l'énorme jackpot qui changera probablement à jamais votre vie ! Du moins, si vous parvenez à cocher les bons résultats !