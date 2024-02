Bactérie E.coli : deux enfants contaminés et hospitalisés dans le Rhône

Un bébé de 18 mois et une fille de 7 ans sont hospitalisés après avoir été contaminés à la bactérie E.coli dans le Rhône.

Clara, bébé de 18 mois, aurait été contaminée à la bactérie E.coli le 19 décembre dans le Rhône, selon une information de BFMTV. Elle aurait mangé du morbier, acheté au magasin Leclerc de Meyzieu. Prise de symptômes des tests ont été faits. Elle a par la suite été plongée dans le coma pendant 25 jours, et mise sous dialyse. Clara est aujourd'hui réveillée mais son état reste grave. Elle ne peut ni manger ni marcher, et sa main gauche est totalement paralysée. Le bébé est actuellement dans un centre de rééducation où elle suit des séances d'orthopédie et d'ergothérapie. Ses parents se réservent le droit de porter plainte. Ils devraient rencontrer une avocate ce samedi 10 février.

Deuxième cas dans le Rhône

En parallèle, Elise, une fille de 7 ans a, elle aussi, mangé du morbier acheté dans un autre supermarché du nord de Lyon. Elle est toujours dans un état grave et hospitalisée à Lyon et pourrait subir une greffe de reins. Elise a été placée dans un coma artificiel pendant 48 heures. "Elle a besoin d'une dialyse quotidienne pour continuer à vivre et doit s'astreindre à un régime alimentaire très strict", raconte son père au Parisien.

Des inspections sont en cours par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Elle s'est rendue chez le producteur de fromage, mais aucune conclusion n'a été rendue à ce stade.

Selon Rappel-Conso, la consommation de cette bactérie peut entraîner "des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre (...) en l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin".

Deux enfants sont morts en 2022 après une contamination à la bactérie E.coli.