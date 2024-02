Des économies et un effet gigantesque sur notre emprunte carbone : voici la quantité de viande maximum à consommer

Voici la quantité de viande à ne pas dépasser pour rentrer dans les objectifs de notre empreinte carbone. Et par quoi la remplacer pour faire des économies.

700 grammes. Ceci représente la proportion de viande consommée en moyenne par semaine en France. Un chiffre trop élevé, à revoir à la baisse, selon une nouvelle étude réalisée par le Réseau Action Climat (RAC) qui regroupe 37 associations aux causes multiples, en partenariat avec la Société française de nutrition (SFN), une société regroupant des experts en nutrition du secteur public comme privé. Publiée ce mardi 20 février, l'étude voit le jour alors que le Programme national nutrition santé (PNNS) s'apprête à mettre ses recommandations à jour, comme l'indique Le Monde. Le PNNS est notamment l'auteur du fameux "Manger cinq fruits et légumes par jour". Il se pourrait donc qu'un nouveau slogan centré sur la consommation apparaisse.

Pour l'heure, le PNNS recommande de consommer au maximum 500 grammes de viande rouge et 150 grammes de charcuterie par semaine et incite à privilégier la viande blanche (la volaille) mais sans préciser la quantité. Comme le précise Le Monde, le programme base ces recommandations sur des études qui démontrent l'impact de la consommation de viande et de charcuterie sur la santé. Néanmoins, elles ne prennent pas en compte les conséquences environnementales de la viande.

Cette nouvelle étude recommande donc de modifier les habitudes alimentaires des Français, en commençant par diminuer la consommation de viande. L'étude rappelle que l'alimentation représente "22% de l'empreinte carbone nationale". Le rapport recommande de ne pas consommer plus de 450 grammes de viande par semaine, toutes viandes comprises. Il précise également que la consommation de charcuterie ne doit pas excéder les 150 grammes, conformément aux précédentes indications du PNNS. La réduction de la quantité de viande à consommer n'est pas le seul changement important suggéré par cette étude.

Contrairement aux recommandations antérieures, la volaille est maintenant inclue dans la quantité globale de viande à consommer. L'étude estime qu'une réduction de 50% de la consommation de viande par habitant est nécessaire pour que la France parvienne à respecter ses engagements climatiques.

Le rapport de Réseau Action Climat déclare qu'un changement complet des habitudes alimentaires est nécessaire, au-delà de la réduction de la viande dans les assiettes. L'étude avance que consommer davantage de légumineuses serait très bénéfique aussi bien pour la santé que pour l'environnement. Dans le détail, le rapport recommande "une consommation quotidienne de légumineuse pour une quantité de 65 g à 100 g par jour (poids cuit)".

Le rapport justifie cette recommandation par le fait que les légumineuses "sont une catégorie emblématique pour l'atteinte d'une alimentation durable car elles présentent à la fois un très faible impact environnemental et une très bonne qualité nutritionnelle (richesse en fibres, en protéines de bonne qualité, mais aussi en vitamine B9 ou folates, potassium, fer, magnésium et calcium)." Comme le rappelle Le Monde, la consommation moyenne de légumineuse s'élève actuellement à 8 grammes par jour. Selon les auteurs de l'étude, le nouveau régime alimentaire proposé serait en moyenne 10% moins cher que les habitudes alimentaires actuelle de la majorité des français.