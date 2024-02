Prévisions météo : grosses perturbations, à quoi s'attendre ce weekend ?

Des vents violents vont s'abattre sur le tiers Nord-Ouest du pays ce jeudi. Vingt-six départements sont en vigilance orange. Deux départements sont également placés en alerte pour pluie-inondation.

"Temps agité, vent et pluie. Coup de vent sur le tiers Nord-Ouest et retour de la neige en montagne" résume dans son bulletin, ce jeudi matin Météo-France. Dans le détail, pas moins de 26 départements sont placés en alerte orange. Le Nord-Ouest de l'Hexagone n'est plus la seule zone touchée. Les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres sont aussi concernés, au même titre que les Pyrénées -Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Dans la moitié du nord, les départements qui restent concernés sont : le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne, la Seine-Maritime, l'Oise, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, Paris, l'Eure-et-Loir, le Calvados, l'Orne. La Manche, les Ardennes, la Marne, la Meuse font leur entrée dans cette zone de haute vigilance.

La dépression "Louis" va générer des vents violents ce jeudi

Dans son bulletin, Météo-France précise que "le vent de sud-ouest est bien présent avec des rafales entre 60 et 80km/h. Cet après-midi la dépression "Louis" se creuse et génère des vents violents du début d'après-midi jusqu'en fin de soirée sur les départements placés en vigilance orange et qui vont être balayés par un passage de pluies plus fortes associées à de violentes rafales jusqu'à 90 à 110 km/h voire 120/130 près du littoral". À noter qu'à l'exception du pourtour méditerranéen et de la Corse, quasiment tout le reste du pays sera concerné par une vigilance jaune au vent.

"Le vent s'accélère également sur les contreforts des Pyrénées, 100 à 110km/h. Sur le nord-ouest, c'est un temps instable alternant éclaircies, giboulées, orages et même grésil avec des rafales jusqu'à 90/110 km/h sur le littoral atlantique et de la Manche, et 80/90 km/h localement 100 km/h dans les terres" précise Météo-France. En soirée, une accélération de la Tramontane qui atteindra 90/100 km/h en pointe alors que le vent descendra d'un cran sur le littoral atlantique et de la Manche devrait permettre de souffler un peu. De leur côté, les températures vont aussi baisser la nuit suivante. Des "chutes de neige abondantes sur les Alpes" sont à prévoir selon Météo-France. Ce week-end, le vent devrait se concentrer sur la partie Nord-Ouest du pays, avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h sur la côte basque et 75 km/h dans le Finistère. Des averses orageuses seront également au programme.