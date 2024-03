Les animaux de compagnie autorisés en Ehpad, sous quelles conditions ?

L'exécutif s'est dit favorable à l'instauration d'un droit des personnes résidant en Ehpad à venir accompagnées de leur animal de compagnie.

C'est une nouvelle qui devrait ravir bon nombre de Français. Alors que les animaux prennent de plus en plus d'importance dans nos vies et plus généralement dans nos sociétés occidentales, la loi se doit d'évoluer en ce sens. Vendredi 1er mars, la ministre déléguée chargée des Personnes âgées, Fadila Khattabi, s'est ainsi prononcée en faveur d'un droit des résidents d'Ehpad à se rendre dans ces établissements accompagnés de leur animal de compagnie, sur le plateau des 4 Vérités de Télématin, sur France 2. Une annonce qui survient alors que la proposition de loi "bien vieillir" sera débattue à la mi-mars par le Parlement. Proposition de loi dans laquelle figure déjà cette disposition.

Dans la foulée, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, s'est dite sur X (ex-Twitter) "favorable [...] à ouvrir la possibilité dans la loi d'accueillir les animaux de compagnie en Ehpad" et a invité les parlementaires "à se saisir de cet enjeu de société en vue d'humaniser davantage nos Ehpad". "C'est une mesure extrêmement importante", a de son côté salué le président du Syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées sur franceinfo, pour qui cela "permet aux résidents de ne pas être isolés", "d'avoir une continuité" avec leur vie d'avant ou encore d'éviter un stress supplémentaire lors de leur arrivée en Ehpad.

Fadila Khattabi a assuré, pour sa part, qu'elle veillerait à ce que la disposition, qui doit encore être approuvée par les parlementaires en mars, soit "très vite appliquée", ce qui devrait nous amener à une mise en place dès le printemps 2024. Mais que les heureux propriétaires de sympathiques araignées venimeuses, de charmants ouistitis et autres félins des plaines africaines ne s'emballent pas ! Tous les animaux ne sont pas sur un pied d'égalité. "Il va falloir être réaliste", a temporisé la ministre sur France 2, excluant d'emblée le boa. "Les chiens, les chats, le poisson rouge, le petit canari", tels sont les animaux qui pourront être accueillis. Ouest-France rappelle qu'à ce jour, les établissements sont libres d'accepter ou de refuser les animaux. Si la disposition est mise en place, les Ehpad, privés comme publics, n'auront d'autre choix que de les accepter.