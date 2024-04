Des centaines de policiers d'élite en renfort à Paris après des menaces terroristes

Ce soir, le match PSG - FC Barcelone aura lieu au Parc des princes. Un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place après les messages de menaces terroristes sur les stades accueillant la Ligue des champions.

Dans plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux, l'organisation terroriste Etat islamique a proféré des menaces d'attaques lors des différents matchs des quarts de finale de la Ligue des champions. Sur l'un des visuels, un combattant de l'Etat islamique portait un fusil d'assaut avec l'inscription "Kill Them All" (tuez-les tous). Un autre montrait un message qui faisait référence aux attentats de 2015 qui ont eu lieu aux abords du Stade de France. Ce mercredi soir au Parc des Princes se déroule le match opposant le PSG et le FC Barcelone à 21 heures.

Pour garantir la sécurité, un important dispositif est déployé autour du stade. Selon une source policière auprès du Parisien, "des unités de force mobile supplémentaires vont être déployées pour encadrer l'évènement sportif". Des policiers d'intervention devraient également se positionner aux "abords immédiats du site". Des drones de patrouilles sont aussi mobilisés tout comme la Brigade de recherche et d'intervention, selon l'AFP. 1000 agents au total sont déployés pour l'événement.

La Direction générale de la sécurité intérieure "est particulièrement à pied d'œuvre pour être au rendez-vous d'un renseignement préventif ou, s'il le fallait, curatif", a assuré Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur dirigeait mardi soir une réunion pour organiser tout le dispositif de sécurité. Le cortège d'avant-match a également été annulé. Des mesures semblables ont été prises dans les pays voisins notamment à Madrid pour la rencontre entre le Real et Manchester City, tout comme à Londres pour Arsenal face au Bayern Munich.

Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme, interrogé par RMC, a invité les supporters à se rendre au stade et à ne pas céder au "chantage terroriste". "Ce n'est pas une menace directe d'une organisation terroriste. Il s'agit d'appels lancés par un organe médiatique de l'État islamique", a-t-il précisé. Si des mesures ont été prises, il admet tout de même que le "risque zéro n'existe pas".

Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement, a, selon BFMTV, pour sa part affirmé qu'il n'y avait "pas de menace avérée" pour le match PSG-Barça, précisant que le dispositif de sécurité est aussi "renforcé au regard du plan Vigipirate qui a été déclenché deux jours après l'attentat terroriste qui a eu lieu en Russie".