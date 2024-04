L'interdiction à vie de la cigarette à tous ceux nés après 2009, une loi liberticide ?

Un projet de loi est étudié au Royaume-Uni pour interdire à vie la vente de cigarettes aux jeunes nés après 2009 et ayant moins de quinze ans aujourd'hui.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, un milliard d'individus sont fumeurs sur la planète. Le tabac reste la première cause de mortalité évitable au monde. Une personne meurt toutes les quatre secondes à cause de la cigarette. Depuis, plusieurs années, les mesures anti-tabac s'intensifient. Promotion de la cigarette électronique, hausse des prix du paquet, la proportion de fumeurs est à la baisse.

Cependant, le Royaume-Uni veut aller encore plus loin. Les députés ont voté ce mardi 16 avril en faveur d'un projet de loi dans ce sens. Leur objectif : être le premier pays à créer une nouvelle génération sans tabac. Ainsi, dans ce projet de loi, les jeunes nés après 2009, âgés de moins de quinze ans aujourd'hui, ne se verraient jamais vendre légalement de cigarettes. En cas d'adoption définitive du texte, les cigarettes seront interdites à la vente à vie aux jeunes de la nouvelle génération. Le texte prévoit aussi de lutter contre le vapotage avec des restrictions sur les arômes des cigarettes électroniques et des modifications sur les emballages pour les rendre moins attrayants.

La ministre de la Santé voit dans ce projet de loi une réelle ambition de protection des générations futures. "Il est de notre responsabilité, de notre devoir, de protéger la prochaine génération", a déclaré Victoria Atkins, à l'ouverture des débats à Westminster, mardi après-midi, a rapporté le Huffpost. Selon le gouvernement, quatre fumeurs sur cinq qui ont commencé le tabac avant vingt ans au Royaume-Uni restent dépendants toute leur vie. Il serait donc préférable que les jeunes ne commencent jamais pour ne pas prendre le risque de ne pas pouvoir arrêter.

Atteinte aux libertés, développement du marché noir, l'opposition multiplie les contre-arguments

Une telle mesure est-elle réellement applicable et efficace ? En Nouvelle-Zélande, une tentative similaire a été un échec. Une loi votée en 2022 interdisant la vente de cigarettes à toute personne née après 2008 a finalement été abandonnée en 2023. De plus, l'opposition dénonce un projet de loi allant à l'encontre des libertés individuelles. Liz Truss, ancienne cheffe du gouvernement, a ainsi déclaré : "Nous sommes un pays libre. Nous ne devrions pas être ceux qui disent aux gens de ne pas fumer".

Autre argument d'opposition qui émerge : le risque de création d'un important marché noir. Comme c'est le cas pour les drogues, des réseaux de vente illégaux pourraient se développer pour faire circuler des cigarettes auprès des plus jeunes. Comme le rapporte Le Point, c'est notamment le point de vue de Simon Clarke, député conservateur, qui estime aussi que ce projet de loi n'aura dans quelques années plus de sens. "Si la loi est adoptée, elle ne durera pas plus d'une décennie dans sa forme actuelle, car, dans dix ans, les gens se rendront compte à quel point il est stupide de demander à des personnes âgées de 29 ou 30 ans leur carte d'identité pour différencier leur âge", a expliqué le député. Cela peut aussi poser problème dans les familles où certains seront autorisés à acheter des cigarettes et d'autres non.