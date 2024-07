L'hôpital sans médecin ni infirmière ouvre ses portes, il est aussi inquiétant que prometteur

Le premier hôpital sans médecin ni infirmière a été conçu pour être entièrement géré par l'intelligence artificielle.

L'IA peut-elle se mettre au service de la santé ? C'est ce qui se dessine en Chine dans cet hôpital sans médecin ni infirmière. Agent Hospital, développé par des chercheurs de l'Université Tsinghua de Pékin, va être le premier établissement médical entièrement exploité par l'intelligence artificielle. Il emploiera des spécialistes de la santé virtuelle générés par l'IA.

Comment cela va fonctionner ? Les patients se rendront sur une interface où ils seront pris en charge par une IA. Elle pourra reproduire les différents scénarios médicaux comme les diagnostics de maladie ou les traitements à prescrire, grâce à un vaste référentiel de connaissances médicales. Selon les évaluations, la précision de l'IA pour ces tâches est de 93,06%. Cela représenterait une équipe de 14 médecins et 4 infirmières avec la capacité de s'occuper de 3000 patients par jour, ce qu'un hôpital classique ne peut absolument pas atteindre en effectif similaire. Les médecins virtuels seront portés sur le diagnostic et les traitements et les robots infirmiers sur le soutien quotidien.

L'objectif est aussi de former des étudiants en médecine en simulant des patients grâce à l'IA, supprimant la crainte de nuire, pendant les années d'apprentissage de la médecine, à de vrais patients. Liu Yang, chef de l'équipe de recherche de l'Agent Hospital, a ainsi estimé auprès du Global Times, que "la ville hospitalière de l'IA est sur le point de transformer la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients, apportant d'immenses avantages aux professionnels de la santé et au grand public".

La promesse de l'IA n'est pas qu'économique. Les concepteurs de cet hôpital très spécial estiment que l'intelligence artificielle va permettre aux patients eux-mêmes de gagner du temps, avec des diagnostics plus rapides et des traitements anticipés. "Le potentiel de services de santé de haute qualité, abordables et pratiques pour le public, est là. Il devient de plus en plus réel à mesure que les capacités de diagnostic des médecins IA évoluent du monde virtuel au monde réel", a ajouté Liu Yang.

Le système devrait être opérationnel au cours de ce second semestre 2024. Toutefois, cela ne remplacera pas les hôpitaux classiques ne serait-ce que parce que chaque cas de maladie est particulier et l'incertitude fait figure de norme. La capacité humaine à gérer l'inattendu et à la personnalisation des soins restent incontournables. Il en est de même pour le contact direct avec des patients qui en éprouvent le besoin.