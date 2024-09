Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 24 septembre 2024, 64 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions de ce mardi soir promet 64 millions d'euros à qui trouvera les résultats. Avis aux amateurs.

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 24 septembre 2024 propose un jackpot de 64 millions d'euros. Les joueurs sont libres de tenter leur chance jusqu'à 20h15 maximum. Au-delà, il ne sera plus possible de valider sa grille. Grille dont le prix varie. En effet, s'il est possible de tenter sa chance pour 2,50 euros, il ne vous sera alors possible de cocher que cinq chiffres et deux numéros étoile, soit le minimum pour composer une combinaison. Mais pour ceux qui souhaiteraient augmenter leur chance, il est également possible de cocher davantage de chiffres et de numéros étoile. Problème, cela ne garantira pas une victoire et la grille sera vendue parfois bien plus cher. Comptez ainsi 15 euros pour une grille cochée d'un seul petit chiffre supplémentaire. Quoi qu'il en soit, les résultats Euromillions seront livrés ici même vers 21h30.

Vous estimez que 64 millions d'euros, ce n'est pas assez pour finir votre vie sereinement sur une île, les pieds dans le sable ? Bonne nouvelle, la Française des jeux propose vendredi 27 septembre un méga jackpot de 130 millions d'euros. Les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance s'ils le souhaitent. Un code My Million permettant à un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone de remporter un million d'euros sera également tiré au sort.