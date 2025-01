Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 17 janvier 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats sont enfin connus. Quelqu'un a-t-il réussi à remporter le tirage Euromillions de ce vendredi ?

La Française des jeux proposait ce vendredi 17 janvier 2025 pas moins de 76 millions d'euros. Une somme que de nombreux joueurs ont tenté de remporter, car c'est certain, un jackpot pareil permet d'envisager la vie de manière, disons-le, plus sereine. Cependant, les résultats Euromillions tombés, la FDJ est formelle : il n'y a pas eu de grand gagnant ce vendredi soir. En revanche, si personne n'a trouvé la combinaison du jour, deux grilles cochées en France permettent tout de même à leurs propriétaires de repartir chacun avec 85 022,70 euros. Faites-vous partie des heureux élus du tirage Euromillions ? Retrouvez dès à présent le résultat gagnant :

Tirage du 17/01/2025 8 - 15 - 24 - 35 - 42 Etoiles : 6 - 8

MyMillion : VA 724 9628

Outre l'Euromillions, la Française des jeux organise toutes les semaines plusieurs tirages. Ainsi, chaque lundi, mercredi et samedi, un tirage Loto est proposé aux joueurs qui peuvent participer moyennant au minimum 2,20 euros. Le jackpot est au minimum de deux millions d'euros. Chaque lundi et jeudi, un tirage EuroDreams, qui permet, lui, de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, est organisé. Enfin, les mardis et vendredis, 17 millions d'euros minimum sont proposés aux joueurs du tirage Euromillions. Dans tous les cas, les participants peuvent tenter leur chance en amont du tirage et jusqu'à 20h15 le jour J. Les résultats sont révélés entre 21 heures et 22 heures.