Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 8 avril 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, 17 millions d'euros étaient en jeu. Avez-vous trouvé les résultats gagnants ?

La semaine a commencé en douceur du côté de l'Euromillions. Pour le premier tirage ce mardi 8 avril 2025, la Française des jeux proposait seulement 17 millions d'euros, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu. Selon le détail du tirage Euromillions, personne n'est cependant arrivé à parier sur le résultat gagnant du jour. Ce sont donc 29 millions d'euros qui seront proposés vendredi 11 avril. En revanche, deux grilles validées en France avaient été cochées des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile du jour. Leurs propriétaires empochent chacun 121 704,90 euros. Faites-vous partie des petits chanceux de ce mardi ? Voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du 08/04/2025 3 - 14 - 15 - 48 - 49 et les numéros étoile 1 et 7

MyMillion : DX 524 3301

Pour les amateurs de grosses cagnottes, il faudra patienter plusieurs tirages avant que ne puisse éventuellement être proposé un nouveau gros lot conséquent. Faute de vainqueur ce mardi soir, le jackpot sera reproposé vendredi avec un peu moins de 15 millions d'euros en plus. Reste que 17 millions d'euros comme 29 millions d'euros sont des sommes importantes et tout à fait honorables pour le commun des mortels. Du côté du tirage Loto, l'euphorie de la semaine dernière est également passée. Retour à un jackpot plus classique. Mercredi, quatre millions d'euros seront mis en jeu. C'est deux millions d'euros de plus que la cagnotte minimale qui peut être proposée à ce jeu. Pour les amateurs d'EuroDreams, jeudi, comme chaque lundi et jeudi, la Française des jeux proposera un nouveau tirage qui permettra à l'éventuel grand vainqueur d'empocher une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Vous l'aurez compris, la semaine s'annonce malgré tout plutôt animée...