Pass colo : montant, pour qui, quand ? Tout savoir

PASS COLO. Une nouvelle aide financière pour permettre aux enfants de partir en colonies de vacances va être mise en place par le gouvernement.

Nommée depuis tout juste une semaine et déjà, deux annonces fortes. Après avoir annoncé le lancement d'un chantier sur le congé parental, Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, a dévoilé ce jeudi 27 juillet 2023 un nouveau dispositif d'aide pour les vacances, à destination de la plupart des foyers : le pass colo. Une nouvelle forme de prime ou de chèque émis par le gouvernement afin d'"aller plus loin sur la question des colos" et alors que "à peu près un enfant sur quatre aujourd'hui qui ne part pas en vacances" selon la ministre. L'INSEE indiquait même qu'un enfant sur dix ne partait pas pour raisons financières. Qui sera concerné par cette aide ? Quel sera le montant ? Et quand sera-t-elle versée ? On vous dit tout ?

Qui sera éligible au pass colo ?

Lors de la présentation de ce "pass colo", Aurore Bergé a indiqué qu'environ 80% des enfants pourraient bénéficier du dispositif. En effet, toutes les familles ayant jusqu'à 4000€ de revenus mensuels seront éligibles à cette aide.

Quel sera le montant du pass colo ?

Selon la ministre, le montant de cette allocation perçue par les familles sera de 200 à 350€ par enfant. Cela devrait être versé directement par les Caf locales. Si Aurore Bergé n'a pas détaillé les modalités, l'aide pourrait différer selon les revenus des foyers ou selon la tranche d'âge de l'enfant, le coût des colonies de vacances étant différent en fonction de l'âge.

Quand le pass colo sera-t-il mis en place ?

Le pass colo n'existera pas pour partir en colonie au dernier moment au mois d'août ou même pour les prochaines vacances de la Toussaint. Le projet va commencer à être discuté au mois de septembre, dans le cadre de la présentation du Pacte solidarité. L'objectif est une mise en place pour 2024.