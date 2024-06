Plusieurs millions de Français vont recevoir cet e-mail : il faut le lire attentivement

Ce courriel permet de faire des économies.

C'est désormais la mode, une évolution indéniable de son temps. Le courrier disparaît au profit des échanges électroniques. Et ce, même lorsqu'il s'agit de documents officiels et importants. Exit le papier dans une enveloppe, bonjour l'e-mail envoyé par l'administration. Mieux vaut donc faire attention à sa boîte électronique car, au milieu des nombreuses publicités en tout genre se cachent parfois des communications importantes et bien officielles. C'est notamment le cas ces jours-ci, avec un e-mail adressé par l'Etat dont il faut prendre connaissance. Celui-ci contient une belle surprise pour le destinataire.

A l'origine de l'e-mail, le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Si le nom de cette administration apparaît dans votre boîte de réception, il faut alors ouvrir le message et ne surtout pas le jeter : celui-ci contient très probablement de l'argent ou, plus précisément, un code permettant de vous faire faire des économies. Vous avez peut-être reçu ce courriel depuis le 30 mai, date de début d'envoi par le ministère, ou celui-ci va arriver dans les jours à venir.

Son objet est très clair : le Pass'Sport. Cela ne vous dit rien ? Il s'agit du dispositif mis en place par le gouvernement depuis 2021 pour permettre à des millions d'enfants de pratiquer une activité sportive à moindre coûts. Concrètement, l'Etat offre 50 euros à 6,5 millions de jeunes pour financer, en partie, leur licence sportive, qu'importe le sport.

Si vous recevez l'e-mail, il ne faut surtout pas le jeter et le lire attentivement : c'est dans ce courriel que les explications pour obtenir les 50 euros sont fournies, avec un code (au format QR code ou au format écrit) intégré dans le message. C'est ce dernier qu'il faut présenter au club le jour du paiement de sa licence afin que la facture baisse de 50 euros. Sans cela, impossible de bénéficier du dispositif.

Exemple d'un pass Sport envoyé dans un e-mail © Ministère des Sports

Toutes les familles ne recevront pas cet e-mail et, donc, cette réduction. L'expédition est automatique et effectuée en fonction de certains critères :

Bénéficier de l'Allocation de rentrée scolaire pour son enfant âgé entre 6 et 18 ans

Bénéficier de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son enfant âgé entre 6 et 20 ans

Bénéficier de l'Allocation aux adultes handicapés pour les personnes entre 16 et 31 ans

Être étudiant de 28 ans ou moins et bénéficier d'une bourse de l'Etat de l'enseignement supérieur, d'une aide annuelle du Crous ou d'une bourse régionale pour l'année 2024-2025



Dans tous ces cas, un code de réduction de 50 euros est donc envoyé par e-mail à l'adresse fournie à la Caf, au Crous ou à la MSA. Ce bon ne doit pas être perdu : il est donc important de bien mettre de côté ce message du ministère. Les bénéficiaires peuvent l'utiliser jusqu'au 31 décembre 2024 dans l'un des 85 000 clubs et salles de sport homologuées.