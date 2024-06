Une nouvelle fonctionnalité très attendue arrive sur Waze, tous les conducteurs vont l'adorer

Une nouvelle fonctionnalité utile vient d'arriver sur Waze et de très nombreux utilisateurs vont s'en réjouir.

Waze est devenue en quelques années – elle a été lancée en 2008 – l'application de navigation de référence pour plusieurs millions de Français qui s'en servent chaque jour pour planifier leurs itinéraires et bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités. Outre le calcul en temps réel des parcours les plus rapides, Waze distille aux automobilistes un tas d'informations collectées et partagées par les membres actifs de la communauté. Embouteillages, accidents, travaux, localisation des contrôles des forces de l'ordre et des radars... Tout est fait pour faciliter les trajets des quelque 140 millions d'utilisateurs dans le monde.

Le succès de Waze est tel aujourd'hui que chaque nouveauté susceptible d'améliorer l'application est scrutée de près par les usagers. Et justement, une nouvelle fonctionnalité a récemment été développée et est disponible dans une version Beta depuis quelques jours. Elle va certainement ravir de très nombreux utilisateurs qui la réclamaient depuis plusieurs années. De quoi s'agit-il ?

Il est désormais possible depuis la fin du mois de mai de recevoir des alertes pour les ralentisseurs. Vous savez, ces "bosses" qui poussent comme des champignons sur les routes de France. Si la finalité des dos-d'âne d'inciter les voitures à rouler moins vite est noble, leur explosion ces dernières années, notamment dans les villes où il n'est pas rare d'en voir implantés tous les 200 mètres, n'est pas toujours très bien accueilli par les automobilistes.

© Waze

Il faut dire que rouler sur un dos-d'âne n'est pas très confortable et qu'il est parfois usant pour celui qui se trouve derrière le volant d'accélérer, freiner, accélérer, freiner sur plusieurs centaines de mètres. La nouvelle fonctionnalité de Waze n'a pas le pouvoir de faire disparaître les ralentisseurs mais elle a au moins le mérite d'informer à l'avance le conducteur de leur présence.

Si en France ils sont plutôt bien signalés avec un panneau situé en amont, il arrive à tout le monde d'être un peu distrait en conduisant, ou alors d'avoir une moins bonne visibilité de nuit ou par mauvais temps, et d'arriver un peu vite sur un dos-d'âne. Le réflexe est de freiner brusquement - ce qui peut-être dangereux si l'on est suivi de près par un autre véhicule -, ou alors de passer dessus sans ralentir, ce qui est bon ni pour le dos ni pour la mécanique.

Cette nouvelle fonctionnalité va ainsi permettre à tous les utilisateurs de l'application d'anticiper les ralentisseurs et de gagner en confort de conduite. Tous les dos-d'ânes ne sont évidemment pas encore répertoriés sur la cartographie de Waze, donc ne soyez pas surpris si celui de votre quartier résidentiel n'est pas signalé. Les éditeurs les ajoutent au fur et à mesure, il faudra sans doute un peu de temps avant que ce soit complet, mais il est déjà possible de voir apparaître sur l'écran de sa tablette ou de son smartphone un petit losange jaune contenant un ralentisseur dessiné en noir. Si vous n'avez pas encore reçu de notifications de ce genre, assurez-vous que votre appli (téléchargeable sur Android et iPhone) est à jour.