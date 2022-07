"Bison Futé : samedi noir, les prévisions trafic des 22 et 23 juillet"

BISON FUTE. Week-end redouté sur les routes avec une journée en rouge et noir samedi 23 juillet dans le sens des départs. Retrouvez les conseils de Bison Futé, les horaires et autoroutes à éviter vendredi 22 et samedi 23 juillet 2022.

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 15h39] Nouveau gros week-end de départs en vacances en vue ! Du vendredi 22 juillet au dimanche 24 juillet, les Français seront nombreux à prendre la route selon les premières prévisions de Bison Futé. L'agence chargée de l'information trafic voit orange dans le sens des départs et même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dès ce vendredi avant une journée de samedi redoutée : rouge sur toute la France et noir en Auvergne-Rhône-Alpes ! Ce sera un peu mieux dimanche avec du vert globalement et de l'orange en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voici les prévisions détaillées jour après jour pour cet avant-dernier week-end de juillet 2022 !

Quels bouchons ce vendredi 22 juillet 2022 ? Les prévisions Bison Futé et horaires à éviter

De l'orange sur l'ensemble de la France, du rouge en Auvergne Rhône-Alpes, cette journée du vendredi 22 juillet s'annonce difficile sur les routes pour les vacanciers ayant décidé d'anticiper leur départ. Il faudra se montrer patient sur les routes, notamment en Ile de France où Bison Futé conseille de partir ou de traverser la région avant midi ce vendredi. Pour les autoroutes en particulier, voici ce que Bison Futé conseille :

Autoroute A7 : à éviter entre Lyon et Orange, de 16h à 22h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 20h,

Autoroute A8 : à éviter entre Aix-en-Provence et Nice, de 12h à 20h,

Autoroute A9 : à éviter l'autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 16h à 19h,

Autoroute A10 : à éviter entre Orléans et Tours, de 16h à 19h,

Autoroute A13 : à éviter entre Paris et Rouen, de 17h à 21h et entre Rouen et Caen, de 15h à 21h,

Autoroute A62 : à éviter entre Bordeaux et Toulouse, de 16h à 20h,

Autoroute A63 : à éviter entre Bordeaux et Bayonne, de 15h à 19h,

Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie : à éviter de 13h à 19h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours, mieux vaudra anticiper votre départ et éviter les retours en soirée, notamment sur l'A7 entre Orange et Lyon de 15h à 18h, l'A8 à Aix-en-Provence de 16h à 21h et l'A10 entre Bordeaux et Poitiers de 13h à 20h. Même chose pour l'A13 sur le créneau Rouen-Paris de 17h à 20h et l'autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 15h à 20h.

Quels bouchons ce samedi 23 juillet 2022 ? Les prévisions Bison Futé et horaires à éviter

En rouge et noir ce samedi 23 juillet sur les routes de France puisque Bison Futé voit rouge sur l'ensemble de la France et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Autant dire que les bouchons s'annoncent nombreux sur les routes des vacances avec des embouteillages à envisager sur l'autoroute du soleil et en direction des plages. Bison Futé conseille tout d'abord de décaler si possible son départ, par exemple en quittant ou en traversant l'Île-de-France après 16 heures ce samedi. Voici les conseils Bison Futé pour ce samedi 23 juillet :

A6 : passez la barrière de péage de Fleury après midi,

A7 : évitez l'autoroute entre Lyon et Orange, de 10h à 15h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h,

A9 : évitez l'autoroute entre Orange et Montpellier, de 8h à 10h,

A10 : à éviter à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 8h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 10h à 18h,

A11 : entre Paris et Le Mans, de 11h à 13h,

A13 : entre Rouen et Caen, de 13h à 15h,

A62 : entre Agen et Toulouse, de 11h à 17h,

A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 13h à 17h,

A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h,

Tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie, de 10h à 13h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille pour ce samedi 23 juillet 2022 de regagner ou traverser la région Ile de France avant 14 heures, d'éviter l'autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers sur le créneau entre 13h et 15h, mais aussi l'A7 entre Marseille et Salon de Provence de 9h à 15h et d'Orange à Lyon de midi à 15h. Sur l'autoroute A8, évitez le secteur de Nice à Aix-en-Provence de 10h à 14 heures et enfin sur l'A9 entre Montpellier et Orange de 11h à 13 heures.