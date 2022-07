"GP de France F1 : gratuit en clair ? Chaîne TV, horaires... Comment suivre en direct ?"

GP DE FRANCE F1. Le Grand Prix de France de F1 se tient ce dimanche sur le circuit Paul-Ricard au Castellet. Sur quelle chaîne suivre les essais, les qualifications et la course dimanche ? Voici le programme complet.

[Mis à jour le 21 juillet 2022 à 11h03] C'est le week-end du Grand Prix de France de F1 au Castellet. Le célèbre circuit Paul-Ricard accueille les stars de la Formule 1 ce week-end et devrait voir un nouvel épisode de la lutte qui oppose les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz aux Red Bull du champion du monde en titre Max Verstappen et Sergio Perez. Avec de nouvelles évolutions annoncées sur la monoplace allemande, les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell pourront-elles se mêler à la lutte ?

Côté français, les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso espèrent confirmer la vélocité entrevue au dernier Grand Prix d'Autriche alors que Pierre Gasly devra encore composer avec une Alpha Tauri moins performante que ces dernières saisons. Comment suivre les essais libres et les qualifications du Grand Prix de France ? La course dimanche sera-t-elle diffusé en clair ? Voici le programme complet de ce GP de France 2022.

Quels sont les horaires des essais libres du GP de France 2022 ?

Les premiers essais libres se tiendront vendredi 22 juillet sur le circuit Paul-Ricard, l'occasion pour les pilotes de reprendre leurs marques sur le tracé du Grand Prix de France et de trouver les meilleurs réglages.

Vendredi 22 juillet 2022 : Essais libres 1 de 14h à 15h et Essais libres 2 de 17h à 18h

Samedi 23 juillet 2022 : Essais libres 3 de 13h à 14h.

A quelle heure ont lieu les qualifications du GP de France 2022 ?

Pas de course sprint cette fois au programme mais bien une séance classique de qualifications en trois parties : Q1, Q2 et enfin la Q3 avec les 10 pilotes les plus rapides de la Q2. La séance de qualifications du Grand Prix de France 2022 de F1 sera à suivre de 16 à 17 heures ce samedi.

A quelle heure a lieu le départ du Grand Prix de France 2022 ?

Le Grand Prix de France a lieu dimanche 24 juillet 2022. Le départ de la course aura lieu à 15 heures, heure française pour un Grand Prix d'une durée maximale de course de deux heures.

Sur quelle chaîne suivre le Grand Prix de France 2022 ? Le programme TV

Toutes les séances d'essais, les qualifications et la course du GP de France seront à suivre sur les antennes de Canal +.

Vendredi 22 juillet 2022 : Essais libres 1 à partir de 13h40 et Essais libres 2 à partir de 16h40 sur Canal + Sport

Samedi 23 juillet 2022 : Essais libres 3 à partir de 12h40 et Qualifications à partir de 15h40 sur Canal +

Dimanche 24 juillet 2022 : La grille à 13h55, Grand Prix à partir de 14h55 sur Canal +

Le GP de France 2022 est-il diffusé en clair ?

Oui, le Grand Prix de France de F1 fait partie des événements sportifs diffusés obligatoirement en clair. Par conséquent, Canal + co-diffusera ce Grand Prix avec sa chaîne de la TNT C8. Seule la course le dimanche sera diffusée gratuitement sur cette chaîne avec des commentaires assurés par Antoine Arlot et le consultant Loïc Duval.

Peut-on suivre le GP de France 2022 en streaming ?

Il est possible de suivre ce GP de F1 grâce aux offres de streaming disponibles. Ainsi, Canal + permet à ses abonnés d'ouvrir un compte gratuitement sur MyCanal, sa plateforme de streaming web. Il sera possible d'y visualiser les essais, qualifications et courses en direct, avec les commentaires de la chaîne Canal +. Une autre solution légale consiste à suivre la course en direct sur le site officiel de la F1. F1.com propose un service appelé F1 TV Direct qui permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming, ainsi que les essais et courses de F1 en direct avec des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont aussi disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour suivre votre pilote préféré comme si vous y étiez ! Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Pour ce prix, vous profitez de :