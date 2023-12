Calendrier F1 2024 : dates et horaires des Grands Prix, écuries, pilotes… Le guide complet

La saison 2024 de Formule 1 s'étalera de février à décembre avec pas moins de 24 courses au programme. A noter le retour du Grand Prix de Chine, plus couru depuis 2019. Retrouvez toutes les dates du calendrier de F1 2024.

Nouvelle saison, mêmes joueurs ! Les 20 pilotes qui ont terminé l'année 2023 à Abu Dhabi seront les mêmes qui débuteront, à la fin du mois de février à Bahreïn, le 75ème championnat du monde de Formule 1. C'est extrêmement rare, mais ni changements de baquets ni arrivées de débutants (rookies) n'auront fait frétiller un marché des transferts à l'encéphalogramme plat. Une chose est toutefois certaine, les pilotes comme les écuries auront du boulot en 2024 avec pas moins de 24 Grands Prix inscrits au calendrier, un record même si c'était déjà le cas l'année passée avant que deux courses ne soient annulées (Imola et Shanghai).

Seule nouvelle course au programme, le Grand Prix de Chine fera son grand retour après une dernière édition disputée en 2019 avant la crise du Covid. A noter que les deux premières courses du championnat, à Bahreïn et en Arabie Saoudite, se disputeront exceptionnellement le samedi, respectivement les 2 et 9 mars. Après un dernier exercice survolé par Max Verstappen, vainqueur de 19 des 22 Grands Prix – un nouveau record que le pilote Red Bull détenait déjà -, nombreux sont ceux qui espèrent un petit peu plus de suspense, trop vite évaporé la saison passée. Mais le triple champion du monde, au volant de la meilleure voiture du paddock, entend bien étendre son règne aux dépens, notamment, des Mercedes, Ferrari et autre McLaren.

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle débutera dès la fin du mois de février, à Bahreïn, pour s'achever début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars 2024 à 16h

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars 2024 à 18h

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars 2024 à 7h

4 . GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril 2024 à 7h

5. GP d e Chine ( Shaghai ) : dimanche 21 avril 2024 à 8h

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai 2024 à 21h

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai 2024 à 15h

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai 2024 à 15h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin 2024 à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin 2024 à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin 2024 à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet 2024 à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet 2024 à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet 2024 à 15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août 2024 à 15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre 2024 à 15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre 2024 à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre 2024, à 14h

19. GP des Etats-Unis ( Austin ) : dimanche 20 octobre 2024 à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre 2024 à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre 2024 à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre 2024 à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre 2024 à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre 2024 à 14h

Quelles seront les écuries engagées lors de la saison 2024 de F1 ?

Aucun changement notoire dans le paddock. On retrouvera 10 équipes au départ de la saison 2024 donc 20 monoplaces sur la grille de départ. Certains noms officiels d'écuries peuvent encore évoluer, à l'instar de l'équipe Sauber après la fin de son partenariat avec Alfa Romeo.

Oracle Red Bull Racing

Mercedes AMG Petronas

Scuderia Ferrari

McLaren F1 Team

BMW Alpine F1 Team

Scuderia Alpha Tauri

Aston Martin

Williams Racing

Sauber F1 Team

Moneygram Haas F1

Quels seront les pilotes sur la grille de départ de la saison 2024 de F1 ?

On l'a vu, aucun mouvement n'est venu animer le marché des transferts. Les pilotes de 2024 seront les mêmes que ceux de 2023, année durant laquelle Daniel Ricciardo avait remplacé Nick De Vries en cours de saison chez Alpha Tauri.