Qualifications sprint F1 : règles, durée des qualifs... Comment ça marche ?

QUALIF SPRINT. À Silverstone à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, la Formule 1 entre dans une nouvelle ère et teste pour la première fois la qualification sprint qui déterminera la grille de départ.

Accrochez-vous, il va falloir sortir le règlement ce samedi 17 juillet pour tout comprendre au rendez-vous de F1 qui se profile ce week-end à Silverstone, à l'occasion du Grand-Prix de Grande-Bretagne. Le célèbre tracé anglais, qui avait accueilli la première course du championnat du monde de F1 en 1950, va une nouvelle fois servir de pionnier avec la première du format de qualification via course sprint. Le 26 avril dernier, la FIA avait en effet annoncé la mise en place d'un tout nouveau format de week-end de Grand Prix avec la qualification sprint, via un format qui se rapproche de celui déjà adopté en Formule 2, grille inversée en moins. Les grandes écuries de F1 n'ont en effet pas donné leur accord pour ce format télégénique mais qui ne reflète pas vraiment la hiérarchie ni ne récompense les efforts des meilleures équipes à produire la monoplace la plus rapide sur la piste.

Le mot "qualification" n'est en fait pas très juste puisqu'il s'agit d'une course nettement plus courte que celle traditionnelle en F1 : 100 kilomètres au lieu de 300 le dimanche. Autre modification importante, si les pilotes pourront utiliser deux trains de pneus, aucun arrêt au stand n'est obligatoire.

Par une traditionnelle séance de qualifications mais qui se tiendra dès le vendredi après-midi ! Elle conserve le format habituel avec trois séances à la suite Q1, Q2 (rassemblant les 15 meilleurs de la Q1) et Q3 (rassemblant les 10 meilleurs de la Q2).

Oui ! Des points comptant pour les championnats pilotes et constructeurs seront distribués aux trois premiers pilotes à l'arrivée : 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et un point pour le troisième. Le résultat de la course déterminera la grille de départ de la course du dimanche. Notez également qu'il n'y aura pas de cérémonie mais un trophée sera tout de même remis au vainqueur.

Vendredi

Une séance d'essais libres d'une heure se déroulera le 16 juillet à 15h30 avec deux trains de pneumatiques.

La séance de qualifications comme celle qui se déroulait le samedi, se déroulera le vendredi après-midi à 19h avec la Q1, Q2 et Q3 et déterminera non pas la grille de départ du dimanche mais celle de la qualification sprint du samedi après-midi. Autre changement dans cette qualif du vendredi, toutes les écuries disposeront de cinq trains de gommes mais seulement des tendres.

Samedi

Les pilotes participeront à une seconde séance d'essais libres à 13h (1h également) avec un seul train de pneumatique.

La qualification sprint se déroulera en fin d'après-midi avec un départ arrêté sur la grille en fonction de la qualification du vendredi après-midi. Il s'agira d'une course de 100 kilomètres avec deux trains de pneus au choix par pilote.

Dimanche

Rien ne change pour le dimanche avec le traditionnel Grand Prix avec sa distance habituelle. Seul changement donc, la grille de départ sera déterminée par le résultat de la course/qualif sprint de samedi après-midi et non par une traditionnelle séance de qualification. Le vainqueur de la course/qualif sprint le samedi s'élancera ainsi en pole position le dimanche.

Oui, à condition que sa F1 puisse être réparée à temps pour le lendemain ! Il s'élancera alors en fond de grille pour le Grand Prix du dimanche, suivant le classement final de la qualification sprint. Les règles du parc fermé restants valables entre la qualification du vendredi et la qualification sprint le samedi puis entre le samedi et le Grand Prix le dimanche, aucune modification autre qu'une réparation avec pièces identiques ne pourra être effectuée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Non. Ce format est institué en guise de test par la FIA et les organisateurs de la F1. Plusieurs tests sont prévus cette saison, le premier à Silverstone pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Les autres dates n'ont pas encore été officiellement annoncées mais deux autres qualifs sprint devraient avoir lieu d'ici la fin de la saison 2021. L'Italie à Monza, où le circuit très rapide a engendré des qualifications houleuses ces dernières années en raison de la place primordiale du trafic et du phénomène d'aspiration, tiendrait la corde pour accueillir ce 2e test de qualification sprint.