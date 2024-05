De plus en plus rapides, les McLaren peuvent-elles être les reines de Monaco ?

Le Grand Prix de Monaco, huitième manche du championnat du monde dimanche, sera l'occasion pour les McLaren de confirmer qu'elles sont en train de devenir les rivales numéro 1 des Red Bull.

Le début de saison est on ne peut plus conforme aux attentes en Formule 1. Après sept Grands Prix, Max Verstappen, vainqueur à cinq reprises, siège au sommet du championnat du monde et sauf cataclysme décrochera un quatrième titre mondial consécutif dans quelques mois. Son écurie, Red Bull, reste dominatrice même si Sergio Perez souffre toujours autant de la concurrence avec son équipier néerlandais. Derrière la firme autrichienne, les Ferrari, boostées par le succès de Carlos Sainz à Melbourne, sont celles qui ont récolté le plus de points (212) et elles peuvent se vanter d'une certaine régularité. C'est pourtant une autre écurie qui se distingue depuis quelques courses au point de contester sur la piste la suprématie des Red Bull.

Il ne s'agit évidemment pas des Mercedes, clairement en retrait, mais d'une autre équipe britannique : McLaren. Les monoplaces orange, après des premières courses un peu timides, ont passé la seconde depuis la Chine. Deuxième à Shanghai, Lando Norris a décroché sa première victoire en Grand Prix à Miami avant de confirmer dimanche dernier en prenant une nouvelle fois la deuxième place derrière Verstappen sur le circuit d'Imola. Le jeune pilote britannique est même passé tout près d'un improbable doublé après une folle remontée en fin de course qui l'a finalement vu échouer dans les rétroviseurs (7 dixièmes de seconde !) du triple champion du monde.

Moins en réussite jusque-là, Oscar Piastri, qui occupe le deuxième baquet de l'écurie de Woking, a de son côté égalé en Émilie-Romagne son meilleur résultat de l'année – une quatrième place – obtenu également en Arabie Saoudite et en Australie. Rapides et bien équilibrées, les deux MCL38 peuvent-elles devenir la principale menace des Red Bull ? Troisième au championnat des constructeurs, 58 points derrière Ferrari, McLaren monte en puissance et fait naître l'espoir de relancer quelque un suspense qui manque cruellement à la Formule 1 depuis deux ans.

L'enchaînement avec le Grand Prix de Monaco ce week-end va être l'occasion de confirmer cette nouvelle dynamique même si, on le sait, le circuit urbain tracé dans la Principauté n'est pas toujours le plus révélateur tant les péripéties de courses peuvent être nombreuses. Mais McLaren ne manque pas d'atouts pour tenter un coup de force retentissant dans les rues monégasques.

A quelle heure suivre le Grand Prix de Monaco ?

Les horaires du Grand Prix de Monaco seront les mêmes que pour celui d'Imola qui était, la semaine dernière, le premier de la saison disputé sur le continent européen. La huitième manche du championnat du monde débutera donc le vendredi en début d'après-midi par la première des trois séances d'essais libres, les qualifications et le Grand Prix étant pour leur part programmés en plein cœur de l'après-midi, respectivement à 16h et 15h samedi et dimanche.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 24 mai (durée : 1h)

Essais libres 2 à 17h le vendredi 24 mai (durée : 1h)

Essais libres 3 à 12h30 le samedi 25 mai (durée : 1h)

Qualifications à 16h le samedi 25 mai (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 26 mai (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Monaco ?

Le Grand Prix de Monaco sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres, vendredi et samedi, seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que les qualifications et le Grand Prix passeront sur la chaîne Premium.

Vendredi : Libres 1 à 13h15 + Libres 2 à 16h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 12h15 sur Canal+ Sport + Qualifications à 15h40 sur Canal+

Dimanche : "La Grille à 13h55 sur Canal+ Sport 360 + Grand Prix à 15h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 7 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 161 points

2. Charles Leclerc (Ferrari) 113 points

3. Sergio Perez (Red Bull) 107 points

4. Lando Norris (McLaren) 101 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 93 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 53 points

7. George Russell (Mercedes) 44 points

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 35 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 33 points

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 15 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 11 points

12. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

12. Niko Hülkenberg (Haas) 6 points

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 5 points

15. Esteban Ocon (Alpine) 1 point

15. Kevin Magnussen (Haas)1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai à 15h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h