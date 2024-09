La vitesse passe à 90km/h sur cette autoroute très fréquentée, méfiez-vous si vous devez l'emprunter

La limitation de vitesse a été modifiée depuis le 2 septembre sur cette autoroute.

Vous aussi, il vous arrive sur certains trajets de ne plus savoir à quelle vitesse vous avez le droit de rouler ? Avec les changements incessants de limitation de vitesse sur les routes, il est de plus en plus difficile de ne pas loucher de manière répétée sur son compteur ou sur son GPS pour connaître la valeur à ne pas dépasser. C'est usant et, disons-le franchement, un poil dangereux quand on sait l'attention que nécessite la conduite d'un véhicule. Ça l'est d'autant plus à grande vitesse, sur les autoroutes notamment, qui n'échappent pas à ce phénomène de la variation de la vitesse autorisée : un coup 130, un coup 110, un coup 130…

Mais l'abaissement de la limitation de la vitesse sur autoroute est parfois encore plus significatif. C'est le cas depuis le 2 septembre sur l'une des autoroutes les plus fréquentées de France : l'A13. Tracée entre Paris et Caen, sur 225 kilomètres, l'autoroute de Normandie fait l'objet depuis peu d'une réduction drastique de la vitesse sur l'une de ses portions. C'est du côté de Rouen, en Seine-Maritime, que les automobilistes sont priés de sensiblement ralentir depuis la fin des vacances estivales.

© stock.adobe.com

Gare à vous en effet si vous dépassez les 90km/h sur le tronçon situé entre la sortie n°23 (Rouen-Ouest) et l'échangeur A13/A139. La rénovation d'un pont, situé au kilomètre 116 de l'A13, a poussé la SANEF, la société qui exploite cette autoroute, à abaisser la vitesse dans les deux sens de façon à sécuriser la zone de travaux. Si les trois voies seront toujours de mise à cet endroit pendant la durée du chantier, leur rétrécissement nécessitait de limiter davantage la vitesse du trafic.

Les automobilistes qui ont l'habitude de circuler sur cette partie de l'A13 devront redoubler de vigilance pour ne pas se mettre hors la loi. Un excès de vitesse sur une voie limitée à 90km/h se matérialise par une amende de minimum 68 euros et de la perte d'au moins un point sur le permis de conduire sauf s'il est inférieur à 5km/h. Si cette nouvelle limitation à 90 n'est que provisoire, elle durera tout de même deux mois et demi, jusqu'au 15 novembre, le temps de terminer le chantier.