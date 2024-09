Une nouvelle amende arrive, les automobilistes flashés devront payer 135 euros

De nombreux automobilistes risquent de se faire flasher sur cette route très empruntée et de le payer très cher.

Ils sont de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus perfectionnés. Les radars n'ont jamais rapporté autant d'argent à l'État au grand dam des automobilistes. Surtout, de nouvelles infractions inscrites au Code de la route augmentent les chances de se faire pincer au volant de son véhicule.

Bien sûr, les excès de vitesse demeurent la principale faute relevée par les radars. Mais ces petits boîtiers électroniques sont aujourd'hui capables de détecter une dizaine d'infractions, comme le non port de la ceinture de sécurité, le non respect des distances de sécurité, la circulation dans un sens interdit ou encore le franchissement d'une ligne continue.

Mais une infraction récente est désormais dans l'œil des radars : la conduite dans une voie de covoiturage. Cette voie, généralement celle située le plus à gauche de la chaussée, fleurit un petit peu partout en France depuis quelque temps. Elle est réservée exclusivement aux véhicules transportant au moins deux personnes. Autrement dit, elle est interdite aux conducteurs seuls dans leur véhicule. Après plusieurs mois voire années de tests, la sécurité routière passe petit à petit à la vitesse supérieure. Finie la pédagogie, la plupart des voies de covoiturage sont désormais surveillées par des radars qui flashent dès lors qu'ils repèrent un véhicule en infraction.

© sergiymolchenko - stock.adobe.com

C'est ce qui va se passer très prochainement sur l'autoroute A48 au nord de Grenoble. Expérimentée depuis 2020, la voie de covoiturage entre la barrière de péage de Voreppe et le chef-lieu du département de l'Isère, tracée sur 8 kilomètres, sera bientôt soumise à verbalisation. Les conducteurs seul qui circuleront sur la voie de covoiturage prendront le risque de se faire flasher par un radar automatique et s'exposeront à une amende dont le montant de 135 euros pourrait en refroidir plus d'un.

Supposée entrer en application le 9 septembre, cette mesure a dû être reportée de quelques jours selon France Bleu Isère, le temps que l'arrêté préfectoral soit instruit. Les sanctions sont en revanche déjà applicables dans plusieurs villes de France, comme à Paris, Lyon, Rennes et Strasbourg.

Pour ne pas se faire surprendre, il est primordial de savoir reconnaître une voie de covoiturage. Elles sont indiquées par un panneau représentant un losange blanc sur un fond bleu ou sous la forme de losanges blancs lumineux sur fond noir au-dessus de la route concernée. Vu le montant de l'amende, on ne saurait que trop vous conseiller de respecter cette signalisation, ce qui n'est pas encore le cas de très nombreux automobilistes.