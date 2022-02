Léonard de Vinci : Caterina da Cremona, simple muse ou femme de sa vie ?

LEONARD DE VINCI. France 2 diffuse une série consacrée à Léonard de Vinci. Le premier épisode ce lundi 7 février évoque une mystérieuse muse, Caterina da Cremona. A-t-elle réellement existé, quelles étaient les femmes de la vie de Leonard de Vinci ? On vous dit tout !

France 2 lève le voile sur la vie de Leonard de Vinci dans une série TV diffusée à partir du lundi 7 février et intitulée Leonardo. Le premier épisode est l'occasion de découvrir un pan méconnu de la vie de l'artiste italien : ses relations amicales et amoureuses. La série a fait le choix de faire apparaître un mystérieux personnage, Caterina da Cremona, interprétée par Matilda De Angelis et présentée comme la muse disparue de Leonard De Vinci. "Je connais tous les documents d'archives, elle n'y figure pas", assure pourtant le conservateur en chef chargé de la peinture italienne du XVIe siècle au musée du Louvre, Vincent Delieuvin, interrogé par Le Parisien. Si les inspirations sont nombreuses, à commencer par plusieurs croquis de l'auteur de La Joconde, dont La Testa di Fanciulla, aucune source historique ne mentionne cette muse, inventée donc de toute pièce pour servir l'intrigue inaugurale de la série. L'accusation de meurtre dont fait l'objet Léonard de Vinci dans la série est également inventée.

La sexualité de Leonard de Vinci au cœur du 2e épisode

Dans le 2e épisode de la série Leonardo diffusée sur France 2, c'est la sexualité de Leonard de Vinci qui est évoquée, et notamment son arrestation pour crime de sodomie en 1476 à Florence, à une époque où elle est sévèrement réprimée dans l'Italie de la Renaissance. Là aussi, la série a visiblement pris quelques libertés avec la réalité. La chronologie est bonne puisque Leonard de Vinci a effectivement été dénoncé en 1476, une époque où il entretenait une relation avec son élève Salai mais n'a jamais été arrêté ou emprisonné pour cela ! Vous souhaitez en savoir plus sur Leonard de Vinci, ses oeuvres, les mystères de sa vie ou sa mort ? Retrouvez ci-dessous notre biographie complète.

Biographie courte de Léonard de Vinci - Fils illégitime d'un notaire et d'une jeune paysanne, Léonard de Vinci voit le jour le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village italien à 30 km de Florence. Il est élevé par son père qui le place en 1470 dans l'atelier de Verrocchio. Il y apprend le dessin, la peinture, les mathématiques, la perspective, la sculpture, l'architecture. Il y côtoie notamment Sandro Botticelli et le Pérugin. Il se fait remarquer en peignant pour son maître un ange dans le Baptême du Christ (Musée des Offices, Florence). En 1472, Léonard de Vinci devient membre de la corporation des peintres de Florence, mais reste au service de Verrocchio. Il peint son premier tableau La Madone à l'œillet (Neue Pinakothek, Munich) en 1476. C'est la dernière année qu'il passe sous la direction de Verrocchio.

Le peintre débute sa propre carrière par la réalisation de portraits et de tableaux religieux, des commandes passées par les notables et les monastères de Florence. Il peint en 1481 l'Adoration des Mages pour Laurent de Médicis le Magnifique. De Vinci recherche ensuite un mécène afin de se mettre à l'abri du besoin. Il apprend que le duc de Milan, Ludovic Sforza dit Ludovic le More, souhaite ériger la statue équestre de son père. Il part pour Milan au printemps 1482 et se consacre à la création de cette œuvre pendant 16 ans. Il en fait un modèle mais, faute de bronze, il ne peut pas la réaliser. Le portrait de Cecilia Gallerani, la maîtresse du duc, La Dame à l'hermine (musée de Cracovie) et La Vierge aux Rochers (musée du Louvre) sont les tableaux qu'il réalise à la fin de sa période milanaise. La chute de Ludovic Sforza pousse De Vinci à quitter Milan. Il passe par Venise puis à Mantoue, où il effectue le profil de la duchesse Isabelle d'Este (musée du Louvre). Pendant quinze années, il voyage entre les villes de Milan, Florence, Rome.

L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci © aimy27feb, 123RF

Vers 1490, Léonard de Vinci réalise L'Homme de Vitruve. Ce dessin très célèbre, inspiré des écrits de l'architecte romain Vitruve, qui a travaillé sur les proportions idéales du corps humain, montre un homme placé dans un cercle, avec pour centre le nombril. L'Homme de Vitruve restera comme une œuvre symbolique de la Renaissance, de l'humanisme (l'homme au centre de tout) et de la science.

Pendant son séjour auprès du duc de Milan, Léonard de Vinci reçoit le titre de "Maître des arts et ordonnateur des fêtes" et invente des machines de théâtre. C'est également à cette période qu'il peint La Cène (1495-1498) sur le mur du réfectoire du couvent Sainte-Marie-des-Grâces à Milan. Pour cette peinture, De Vinci utilise un procédé technique appelé tempera sur gesso qui malheureusement résiste très mal à l'humidité du lieu. Malgré cela, De Vinci réussit à faire passer, de façon saisissante, le sentiment de surprise qu'éprouvent les personnes en apprenant que l'un d'entre eux les a trahis.

La Cène, par Léonard de Vinci © Juulijs / stock.adobe.com

Mona Lisa - La Joconde, par Léonard de Vinci © phototraveller / 123RF

Léonard de Vinci peint le portrait de Mona Lisa ou La Joconde au début du XVIe siècle (entre 1503 et 1506 ou une dizaine d'année plus tard selon les historiens). Il a alors acquis une grande réputation. Il vit de contrats que les plus grands lui passent. Il peindra à la même époque Saint Jean-Baptiste, Sainte-Anne. Son plus célèbre tableau, le portrait de Mona Lisa, a été réalisé en superposant plusieurs couches de peinture, reproduisant le modelé et le rendu de la peau avec un réalisme incroyable. Léonard de Vinci baptise cette technique le sfumato (technique de l'estompé). Les débats d'historiens font toujours rages, mais La Joconde représenterait Lisa Gherardini, connue aussi sous le nom de Lisa del Giocondo, femme d'un riche marchand de soie, Francesco del Giocondo, le commanditaire du tableau, et fille du voisin du célèbre peintre italien.

Le Salvator Mundi lors de la vente aux enchères de Christie's - New York, 2017 © Dennis Van Tine/STAR MAX/AP/SIPA

Achevé au début XVIe siècle, le Salvator Mundi ("Sauveur du monde" en français) a fait l'objet de nombreuses controverses concernant son auteur. Souvent attribué à Léonard de Vinci, il a aussi pu être peint en partie par l'un de ses élèves. Cette peinture à l'huile sur bois représente Jésus-Christ de face, effectuant de la main droite un geste de bénédiction et portant un orbe transparent dans sa main gauche. Le tableau est largement inspiré de l'iconographie byzantine, et plus précisément du Christ pantocrator. La couleur bleue marial de ses vêtements est synonyme de pureté et se retrouve dans beaucoup de représentations de la Vierge Marie. Les ornements dorés peuvent faire référence à l'aspect divin et instaurent un certain prestige. L'orbe quant à lui symbolise l'univers : il fait écho à une sorte d'hégémonie globale, à l'intemporalité de cette puissance christique qui s'applique autant sur le monde terrestre que spirituel. Le Salvator Mundi a fait l'objet de plusieurs copies et a servi d'inspiration auprès de peintres de la Renaissance après Léonard de Vinci. En 2017, la toile est acquise par un prince saoudien lors d'une vente aux enchères à New York pour un total de près de 450 millions de dollars. Elle devient alors la peinture la plus chère au monde.

Le grand peintre de la Renaissance s'intéresse également à d'autres domaines comme la conception de machines de guerre, la botanique, la géologie, l'anatomie, l'hydraulique... Il poursuit ses études du vol des oiseaux, de l'eau et des mathématiques. Les multiples croquis et dessins qui nous sont parvenus montrent que l'artiste avait pressenti de nombreuses inventions : l'avion, l'hélicoptère, le parachute, le sous-marin, le char d'assaut et la mitrailleuse. Si de nombreuses analyses et indications de ses croquis se sont avérées exactes, certaines comportent des idées fausses, mais très répandues à son époque. En 1503, on lui confie, avec son rival Michel-Ange, le soin de décorer la salle du conseil du Palazzio Vecchio de Florence. Léonard doit traiter le thème de la Bataille d'Anghiari, victoire des Florentins sur les Milanais en 1440. Mais il abandonne cette fresque en 1506 pour se rendre à Milan et se mettre au service du roi de France, Louis XI. Avec l'aide de son élève Giovanni Ambrogio de Predis, il peint à cette même époque une seconde Vierge aux Rochers.

Léonard de Vinci se rend ensuite à Rome en 1513 avant de partir pour la France trois ans plus tard. François Ier fait venir le grand peintre au château de Clos Lucé, près d'Amboise et le nomme "premier peintre, ingénieur et architecte du roi". De Vinci apporte avec lui quelques-uns de ses chefs d'œuvre : la Joconde, la Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne ou encore le Saint Jean-Baptiste. Léonard de Vinci s'éteint le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. Il est enterré en France à la chapelle Saint-Hubert, dans l'enceinte du château d'Amboise dans la vallée de la Loire. C'est le musée du Louvre qui possède aujourd'hui le plus de tableaux de Léonard de Vinci.

Génie italien de la Renaissance, Léonard de Vinci a toujours cherché à égaler la nature. Son style et ses apports en iconographie ont marqué un tournant dans la peinture à l'instar de sa technique du sfumato. Génie aux talents multiples (dessin, peinture, sculpture, architecture, urbanisme…), le père de La Cène et de La Joconde a également pressenti plusieurs inventions. On déplore que certains procédés techniques choisis par De Vinci n'aient pas mieux résisté au temps. Artiste en permanente ébullition, il a laissé de nombreuses œuvres inachevées. Ses recherches techniques et scientifiques lui servaient à étayer son art. Son objectif était de représenter les choses avec le plus de réalisme possible. Pour lui, "Plus on connaît, plus on aime". Ses dons à la science et à l'art ont été très nombreux. L'artiste a transcendé l'art du portrait. Plus qu'une représentation, le portrait doit exprimer l'âme, le caractère ou les sentiments du personnage. Le maître dira à ce sujet : "Le bon peintre a essentiellement deux choses à représenter : le personnage et l'état de son esprit". C'est dans ce but que De Vinci a mis au point le sfumato, technique jouant sur le clair-obscur et donnant une impression de vague flou. Il l'utilise pour réaliser ses plus beaux chefs d'œuvre : la Joconde, la Cène, la Vierge aux Rochers.