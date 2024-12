Voici pourquoi la plaque du four a un côté incliné : beaucoup se trompent, c'est pourtant une fonction cachée très pratique

La plaque du four cache un secret bien gardé qui peut révolutionner vos cuissons. Découvrez pourquoi son côté incliné a été spécialement conçu et comment l'utiliser à bon escient.

Biscuits de Noël, pain d'épices, petits fours, poissons ou volailles rôties, si un élément de nos cuisines ne chôme pas pendant la période des fêtes, c'est bien le bon vieux four ! Et dans le rush de fin d'année, mieux vaut savoir bien l'utiliser et optimiser son fonctionnement. Parmi les accessoires indispensables, figure évidemment la plaque du four, aussi appelée plaque à pâtisserie ou lèche-frites.

Mais saviez-vous que cet objet incontournable de nos cuisines recèle une particularité méconnue ? Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que l'une de ses extrémités présente un bord incliné, tandis que l'autre forme un angle droit parfait avec le fond de la plaque. Loin d'être anodin, ce détail a une utilité bien précise qui échappe encore à de nombreux cuisiniers amateurs.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, le côté incliné de la plaque ne vise pas à faciliter le déchargement des préparations. Non, les fabricants de four n'ont pas eu cette curieuse idée en pensant pour vous aider à sortir plus facilement les petits gâteaux ou frites du four... Son rôle est en réalité tout autre. La plupart des gens commettent donc l'erreur de placer la plaque ou leur lèche-frite en orientant le bord incliné vers l'avant du four, au plus proche de la porte. Pourtant, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire !

La bonne façon de positionner sa plaque est en réalité d'insérer le côté incliné en premier, et le placer vers le fond de votre four. Cet positionnement n'est pas le fruit du hasard, il permet d'optimiser la circulation de l'air chaud à l'intérieur de l'enceinte. Le léger espace ainsi créé entre la paroi et la plaque favorise une répartition plus homogène de la chaleur, en particulier lorsqu'on utilise la fonction "chaleur tournante".

Grâce à cette astuce toute simple, finis les gâteaux qui crament d'un côté et restent crus de l'autre ! Vos pâtisseries et autres préparations au four n'en seront que plus réussies. Attention toutefois ! Les fonctionnements optimaux des fours peuvent dépendre de la marque et du type de four. Certaines fonctions sont apparues récemment comme les nouveaux modes économiques de chaleur tournante, plus performants que sur les anciens modèles.

Mieux vaut donc se référer au mode d'emploi et au manuel de votre four pour en avoir le coeur net. Nous avons ainsi vérifié un mode d'emploi d'un four récent d'une des marques références, Bosch. Sur celui-ci, il est au contraire indiqué à deux reprises : "Introduisez la lèchefrite dans le four en veillant à ce que le bord incliné soit orienté vers la porte du four". Mieux vaut donc vérifier...