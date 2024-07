Mettre un peu de ce produit dans les WC avant de partir en vacances, une astuce bien pratique

Ce geste est souvent oublié avant le grand départ en vacances. Il est pourtant essentiel pour éviter toute mauvaise surprise à votre retour. Voici comment faire.

Alors que le départ en vacances approche, vous commencez le grand rangement et le ménage de la maison pour partir l'esprit tranquille et profiter des vacances. Toute la maison est bien rangée, les poubelles vidées, le lave-vaisselle aussi, le hublot de la machine à laver est laissé ouvert, les volets fermés, l'eau coupée, etc. Vous avez pensé à tout ! Etes vous sûr ?

Une des choses auxquelles on pense jamais ou presque est l'entretien des toilettes pendant notre absence. Et souvent, au retour, une mauvaise odeur d'égout émane de la cuvette des WC. Pourtant, une petite astuce simple et efficace peut vous éviter bien des désagréments à votre retour : mettre du bicarbonate de soude dans les WC avant de partir en vacances. Pourquoi cette astuce est-elle si pratique et comment l'appliquer correctement ?

Le bicarbonate de soude est un produit ménager polyvalent qui possède de nombreuses propriétés bénéfiques. En matière de nettoyage et d'entretien, il est particulièrement apprécié pour ses capacités désodorisantes et antibactériennes. Lorsque vous partez en vacances, l'eau stagnante dans les toilettes peut devenir un terrain fertile pour les bactéries et les mauvaises odeurs. En utilisant du bicarbonate de soude, vous pouvez prévenir ces problèmes de manière naturelle et efficace.

L'application de cette astuce est très simple. Avant de partir, assurez-vous que vos toilettes sont propres. Un nettoyage rapide avec votre produit habituel permettra de partir sur une base saine. Versez environ une demi-tasse (100 grammes) de bicarbonate de soude directement dans la cuvette des toilettes (dans le fond, et sur les parois).

© Nick Alias - stock.adobe.com

Laissez le bicarbonate de soude agir pendant toute la durée de votre absence. Il continuera à travailler en neutralisant les odeurs et en limitant la prolifération des bactéries. À votre retour, tirez la chasse d'eau pour évacuer le bicarbonate de soude. Vos toilettes seront propres, sans mauvaises odeurs et prêtes à l'emploi.

Vous pouvez également utiliser cette technique dans les canalisations pour éviter les remontées de mauvaises odeurs dans la cuisine et la salle de bains. Versez 2 cuillères à soude de bicarbonate de soude dans l'évier, le lavabo et la douche et le tour est joué !