La Reine des Neiges 3 : une suite enfin annoncée par Disney

Il aura fallu attendre près de quatre ans après le succès du deuxième film pour qu'une suite soit officialisée. La Reine des Neiges 3 sera bientôt une réalité, c'est Disney qui l'a annoncé début février 2023.

Il sera bientôt temps de retourner "dans un autre monde" comme le chantait Elsa dans La Reine des Neiges 2. Bob Iger, le PDG de Disney qui est revenu aux affaires après l'investiture de Bob Chapek pour le remplacer, a fait l'annonce le 8 février 2023 que ses studios d'animation allaient prochainement plancher sur plusieurs films dont La Reine des Neiges 3. L'information a été transmise aux actionnaires de l'entreprise dans le cadre d'un bilan sur le premier trimestre 2023. L'occasion pour le président du conglomérat le plus puissant du show business mondial de dévoiler une partie de sa feuille de route pour Disney dans les prochaines années. Et celle-ci passera par La Reine des Neiges 3 ! A peine annoncé, il est encore trop tôt cependant pour déterminer une date de sortie à La Reine des Neiges 3 qui devrait cependant être à nouveau bien accueilli en salles.

Sorti en 2013, le film d'animation La Reine des Neiges s'était élevé au rang de phénomène mondial par sa qualité intrinsèque mais aussi par la puissance de ses chansons, dont "Libéré, Délivré" avait fait le tour du monde et entêter bon nombre de foyers. Au box-office, le film avait rapporté 1,28 milliard de dollars. Six ans plus tard, en 2019, une suite était sortie. Sobrement intitulée La Reine des Neiges 2, le film explorait une face un peu plus sombre du personnage d'Elsa. Carton plein à nouveau puisque la suite avait amassé 1,45 milliard de dollars au box-office mondial. Interrogé par Linternaute au sujet d'une potentielle suite, le producteur du film Peter Del Vecho expliquait en décembre 2019 que "La Reine des Neiges 1 et 2 nous paraissent être un seul et même voyage. Nous n'avons pas pensé au-delà pour le moment". Scénariste et co-réalisatrice, Jennifer Lee, laissait cependant la porte ouverte à une suite : "Nous verrons si les gens aiment celui-là". Dont acte, donc !