Vous ne connaissez probablement pas cette romance passionnante : c'est une histoire vraie à voir gratuitement en streaming

Il vous reste quelques jours pour découvrir ce film romantique en costumes, inspiré d'une histoire vraie, avant qu'il ne soit plus disponible gratuitement en streaming.

L'hiver est bien installé, les températures baissent. Pourquoi ne pas en profiter pour s'installer sous un plaid devant une romance en costumes passionnée ? La plateforme de streaming arte.tv a justement ce qu'il vous faut : gratuitement, vous pouvez visionner un film d'époque, qui raconte non seulement un amour interdit, mais qui revient surtout sur un événement historique marquant que l'on connaît finalement assez peu en France.

Classique dans sa forme, ce long-métrage se démarque pourtant des autres romances en costumes en décryptant un moment bien précis de l'histoire du Danemark : ces quelques années où les idées révolutionnaires des Lumières ont été partagées jusque dans les plus hautes sphères d'Europe, vingt ans avant la révolution française, avant d'être combattues par les monarchistes conservateurs.

Mads Mikkelsen et Alicia Vikander dans "A royal affair". © Moviestore/Shutterstock/SIPA (publiée le 10/01/2025)

A Royal affair se déroule au Danemark, en 1770. La reine Caroline-Mathilde est malheureuse dans son mariage avec le roi Christian VII (Mikkel Boe Folsgaard), qui souffre de maladies mentales et qui est incapable de régner paisiblement sur le pays. Les ministres du royaume demandent alors l'aide du docteur Johann Friedrich Struensee, un praticien charismatique et patient, qui s'intéresse de près aux idées révolutionnaires des Lumières. Son arrivée au sein de la cour va tout bouleverser : son attirance pour la reine est indéniable, qu'il va rallier à ses idées tout en poussant le roi à mener d'importantes réformes sociales. Mais ce progressisme n'est pas vu d'un bon œil par tous les ministres, et son histoire d'amour avec la reine va pousser Struensee à sa perte.

Incroyable mais vraie, l'intrigue de A Royal affair est inspirée d'une page de l'histoire du Danemark. Christian VII, Johann Friedrich Struensee et la reine Caroline-Mathilde ont bien existé, et les deux derniers auraient bien entretenu une liaison. Le film, réalisé par Nikolaj Arcel et sorti en 2012, propose donc aux spectateurs une histoire d'amour passionnée entre Mads Mikkelsen et Alicia Vikander, mais surtout de découvrir plus en profondeur l'histoire du pays scandinave. Il a d'ailleurs remporté l'Ours d'argent du Meilleur scénario et celui du meilleur acteur (pour Mikkel Boe Folsgaard) à la Berlinale de 2012.

A Royal Affair est encore disponible gratuitement en streaming pendant quelques jours. C'est sur les plateformes sans frais arte.tv (mais aussi france.tv et tf1+, qui proposent aussi sur leurs sites le contenu d'Arte) que ce drame romantique et historique est à voir jusqu'au 23 janvier 2025.