Netflix supprime bientôt cet immense succès de 2023, il avait fait plus de 7,3 millions d'entrées en France

Gros succès au box-office en 2023, ce film d'animation est bientôt supprimé de Netflix. Il vous reste quelques jours pour le découvrir.

Régulièrement, Netflix fait le tri dans son catalogue pour faire de la place pour ses nouveautés ou parce que les droits d'exploitation des longs-métrages arrivent à expiration. Bientôt, c'est ce film qui a pourtant été l'un des gros succès au box-office 2023, qui en fera les frais. Avec plus de 7,3 millions d'entrées réalisées en France et plus d'1,3 milliard de dollars de recettes à travers le monde, il reste à ce jour le troisième plus gros succès de tous les temps pour un long-métrage d'animation, derrière La Reine des Neiges 2 et Vice-Versa 2.

Il faut dire que ce film s'appuyait déjà sur un socle de spectateurs très curieux de découvrir le film en salles. Car avant d'être un long-métrage, cette intrigue est d'abord une franchise de jeux vidéos extrêmement populaire qui divertit le public depuis... 1985. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de Super Mario, et de son film adapté, Super Mario Bros : le film.

Ce film franco-américano-japonais met en scène Mario et Luigi, deux frères pompiers de Brooklyn, qui se retrouvent aspirés par un mystérieux tuyau vert. Le premier se retrouve au Royaume Champignon, le second au Pays Noir de Bowser. Ils vont tout faire pour se retrouver, et croiser les fameux personnages de la franchise au cours de leur aventure : Peach, Toad ou encore Donkey Kong.

L'intérêt principal de Super Mario Bros : le film reste la myriade de références à l'univers du jeu vidéo. Si vous avez déjà joué à l'un des épisodes de la saga, vous serez servis : la route arc-en-ciel, les champignons qui font changer de forme, le château de Bowser... Tout y est employé de manière ludique comme un clin d'œil aux fans. Les autres peuvent tout de même y retrouver une aventure divertissante, quoi qu'un peu maigre si on ne capte pas les nombreuses références. Reste la chanson de Bowser, devenue culte sur les réseaux sociaux, grâce à l'hilarante interprétation de Jack Black en version originale.

Super Mario Bros : le film quitte bientôt Netflix. Il reste en ligne à disposition des abonnés jusqu'au 4 février 2025. Passée cette date, il faudra se tourner sur les plateformes d'achat et de location, ou alors acheter le DVD, pour découvrir le film d'animation. Ne tardez donc pas pour le visionner !